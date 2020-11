’’La contamination explose en Europe et la mortalité suit…’’

Evolutions des contaminations et décès depuis mars 2020 sur 19 pays

A l’entrée de ce 2ème confinement en France, les chiffres de contamination explosent dans toute l’Europe pour atteindre des niveaux largement supérieurs à ce qu’ils étaient lors de la 1ère vague. Dans tous les pays d’Europe les records de contamination de la première vague sont pulvérisés.

Pour cette seconde vague les pics hebdomadaires de contamination atteints qui n’ont pas encore atteint leur niveau maximum, sont – à ce jour – par rapport à la première vague parfois 2 fois supérieurs (2,4 fois en Espagne), d’autres sont 3 fois supérieurs ( 2,6 fois en Allemagne, 3,2 fois en Suède ), ou 4 fois supérieurs (4,3 fois au Royaume Uni, 4,9 fois en Italie,) voire de 7 à 9 fois supérieurs (7,2 fois en Suisse, 8,5 fois aux Pays-Bas, 9,2 fois en France) Mais c’est peut-être encore en Belgique que cette seconde vague explose avec des résultats qui sont aujourd’hui 10,9 fois supérieurs au pic de la 1ère vague. La France est cependant le pays Européen ayant le nombre total de contaminations le plus élevé avec 1,36 millions de contaminés recensés depuis le début de la pandémie.

L’Allemagne qui était en tête des pays ayant contrôlé la pandémie a toujours les meilleurs résultats d’Europe relativement à sa population, mais elle est aussi submergée par les contaminations. Cependant la France qui n’était pas dans les plus mauvais pays, lors de la 1ère vague est, pour cette 2ème vague, beaucoup sévèrement touchée à l’exception de quelques rares pays Européens (Belgique, Espagne, Pays-Bas)



1. Europe : chiffres de contaminations hebdomadaires depuis mars[1]

Au plus fort de la contamination lors de la 1ère vague, la France avait atteint la semaine du 30/03 au 5/04, le chiffre de 30.182 contaminés. Ce chiffre a baissé sur tout le mois d’avril pour se stabiliser sur les mois de mai, juin et mi-juillet à un niveau hebdomadaire compris entre 3.500 et 4.800 contaminés. La croissance de la contamination reprend légèrement mi-juillet, s’intensifie en août et septembre et explose en octobre. Sur le dernier mois, le nombre de contaminés a été multiplié par 3,8 de 79.179 contaminés début octobre à 278.128 contaminés la semaine qui vient de s’écouler. C’est aussi 9,2 fois le pic de la 1ère vague et le chiffre de la prochaine semaine sera probablement supérieur, le 6 novembre après 5 jours, les contaminations atteignent déjà 236.741 contaminés.

Emmanuel Macron l’a énoncé lors de son discours, l'objectif est de passer de 50.000 contaminations par jour (qui ont été atteint le 26 octobre et le 3 novembre) à 5000 (soit 10% du pic) qui était notre niveau de contamination durant les mois de mai-juin.

Quelle durée pourrait prendre le confinement pour parvenir à cet objectif ?

Si on observe la période du 1er confinement en France, on remarque que la contamination continue de croître pendant 3 semaines après le début du confinement. Le confinement à été déclaré le 16 mars et le pic se situe la semaine du 30 mars au 5 avril. Ce n'est que la 4ème semaine, qu'elle commence à baisser et le nombre de contaminés ne parvient à 10% de ce qu’était son pic que 9 semaines après le début du confinement. C’est-à-dire exactement ce qu’a duré le 1er confinement.

Si on reproduit ce schéma pour ce 2ème confinement, la contamination hebdomadaire ne devrait réellement baisser qu'aux alentours du 20 novembre et ne devrait parvenir à l’objectif des 5000 contaminés quotidiens que vers début janvier, c'est à dire après les fêtes dont on sait qu’elles risquent d’être un facteur de reprise. On sait qu’aujourd’hui on sait mieux soigner le Covid et on connaît mieux les phénomènes et les situations de contamination.

On sait que le chef de l’Etat souhaite déconfiner (au moins partiellement) avant les fêtes.

L’objectif pourrait donc être difficile.



Le Pic de contamination de l’Espagne lors de la 1ère vague s’est produit la semaine du 30 mars au 5 avril et à atteint 58.511 contaminés, le record d’Europe en chiffres absolus. Le chiffre négatif lors de la semaine du 27 avril au 3 mai est une correction de chiffres effectué régulièrement par les pays sans publicité. On en verra plusieurs dans ces graphiques.

La croissance de la contamination de la 2ème vague de l'Espagne a commencé également mi-juillet mais de façon plus nette qu'en France. Elle a marqué un palier d'un mois de la mi-septembre à la mi-octobre. Et a repris une progression rapide fin octobre pour atteindre cette dernière semaine 139.546 contaminés soit 2,4 fois le pic de la 1ère vague. La prochaine semaine sera supérieure.

Lors de la 1ère vague le pic se produit la semaine du 30 mars au 5 avril avec 39.167 contaminés. La croissance de la contamination de la 2ème vague a commencé fin-juillet, faiblit fin août, reprend en septembre et s’accroit franchement en octobre pour atteindre 103.749 contaminés la semaine dernière soit 2,6 fois le pic de la 1ère vague.

Lors de la 1ère vague le pic se produit la semaine du 6 au 12 avril avec 11.316 contaminés.

La contamination s’accroit légèrement pendant les mois d’été, mais la 2ème vague a réellement commencée plus tardivement début septembre et explose en octobre pour atteindre 123.819 contaminés à la fin du mois soit 10,9 fois le pic de la 1ère vague. C’est encore un record pour la Belgique, recordman du monde du nombre de contaminés et du nombre de décès par millions d’habitants.

Lors de la 1ère vague, le pic se produit la semaine du 23 au 29 mars et monte jusqu’à 36.014 contaminés. Le nombre redescend assez lentement et se stabilise autour de 2000 contaminés à la fin mai. La contamination reprend progressivement fin août et monte lentement jusqu’à fin septembre. La vrai 2ème vague commence et explose en octobre pour atteindre 174.921 contaminés fin octobre soit 4,9 fois le pic de la 1ère vague.