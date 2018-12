La contre-révolution : Les Sans culottes, la Carmagnole et les Gilets jaunes

Mêmes revendications, même échec. Car depuis toujours toute revendication de la masse exploitée fait face naturellement à la résistance du pouvoir et des nantis…

Aucune religion, aucune révolution, aucune grande théorie humaniste n’a réussi à ce jour à instaurer une Organisation humaine et politique juste.

Les peuples du monde ont payé pour rien !

Les tares humaines sont visiblement irréductibles, c’est le « mauvais coté » des humains, c’est le gène nuisible, c’est la culture barbare qui dominent toujours.

L’érosion permanente des valeurs a fini par sacraliser le pouvoir de l’argent.

La science et la culture occidentales n’ont pas seulement ruiné le Monde, elles n’ont pas seulement recrée les Empires barbares du passé et les Dynasties pharaoniques, plus grave encore elles ont produit un monde unidimensionnel sans opposition : Des peuples esclaves des maîtres de l’argent mais qui ne demandent pas leur libération !

Il faut dire que la manipulation, la propagande la désinformation, la grande consommation, l’idéologie de la mendicité des droits et la corruption, qui ont fait saliver les peuples depuis des siècles ont réussi à polluer les esprits et à inhiber le gène de la résistance.

L’Occident : de la « Chrétienté du Calvaire », des Croisades, des Sectes, du Moyen âge obscur, du réveil et de la Renaissance lugubre, du Débarquement et de la destruction du Vieux Monde, de son développement par l’esclavage et par les richesses des autres Continents , puis de son repli stratégique… A produit le monde d’aujourd’hui qui est une totale aberration humaine !

Voilà que l’ensemble des Africains qui veulent aller vers « l’Europe », voilà que l’ensemble des Indiens latinos qui veulent rejoindre la Colonie des Visages pales, voilà que le Vieux Monde jadis « colonisé » qui ne peut plus aujourd’hui vivre sans le monde des colons impérialistes !

Il ne faut pas parler hypocritement de « migrants » ou de « réfugiés » car ces mots ont perdu leur sens, comme celui de « démocratie », de « droits », de "liberté", "d’économie », « d’écologie »… Il faut comprendre pourquoi les humains sont devenus somnambules et déambulent ainsi vers nulle part…

Ayant ramassé La science, les Patrimoines et les cultures du monde entier, l’Occident a failli dans la construction d’un monde apaisé.

Cultivant hypocritement « l’humanisme, l’amour du prochain, la solidarité et la paix... » Mais se donnant aux guerres et à la barbarie en rêvant à la Domination, l’Occident n’a pas construit un monde conforme au destin de l’humanité, il a détourné le sens de l’histoire et réussi non pas l’Universalité des valeurs mais la mondialisation de l’argent.

L’égoïsme et la cupidité occidentales ont crée la liberté sauvage du « capital privé » qui est aujourd’hui le cancer des nations et du monde.

Les Empires financiers qui rongent les nations ne sont conformes ni à aucune Organisation humaine et politique, ni à la Morale, ni à la Religion, ni à la science ni au sens rationnel de l’évolution du Monde.

Un Empire financier « national » ou comme c’est souvent le cas aujourd’hui « multinational » est un cancer qui ronge les économies, qui détruit les Trésors publics, qui met en porte-à-faux l’autorité des Etats et qui asservit les peuples.

La dissuasion positive par la morale, par la loi et par la justice a été remplacée par la dissuasion négative par la violence, par la force brute et par le terrorisme.

L’Occident a produit l’éternel danger nucléaire et l’impossible réparation de la pollution planétaire !

Le réveil a été tardif, plus grave encore le monde a été assommé par la mortelle hypocrisie des dirigeants et des scientifiques qui rampent misérablement devant les Maitres des Empires financiers.

C’est au moment où il fallait ralentir, freiner et raisonner le « développement infernal » des industries polluantes et destructrices qu’il fallait aussi dire et proclamer le remplacement de l’archaïque science économique par l’intelligente science écologique.

C’est au moment où il fallait dénoncer la culture de la surproduction, du gaspillage et du tarissement des richesses au seul profit des milliardaires apatrides que les Etats irresponsables cherchent « plus de croissance », « plus de pollution » et plus d’extrémisme…

En faisant croire que la noblesse des siècles obscurs qui exploitait les peuples avait disparu, l’Occident a créé celle qui asservit les peuples « joyeusement » avec le consentement quasi général des populations : Une dictature revendiquée !

La démocratie n’a pas été recréée, la Religion a échoué, les esprits sont pollués… L’opposition n’existe plus : La déchéance humaine !

Avec le XXIe siècle, nous sommes entrés dans l’Ere de la démocratie de l’avilissement ; la dictature n’est plus celle du pouvoir, c’est au sein même des populations, entre les nantis et les misérables, entre les corrompus et les résistants que la solution est réprimée, que le soutien au régime oppresseur se décide et s'affiche, que l’opposition ne s’oppose pas au pouvoir politique illégal et illégitime mais à la justice sociale.

Les Etats ont réussi, par la terreur et par la corruption, à créer des démocraties obéissantes et consentantes conformes à la mondialisation de l’argent qui est l’avenir des seuls milliardaires volontairement apatrides !

Le pouvoir des Etats n’est plus celui de la hiérarchie officielle des administrations et des institutions qui gèrent les affaires publiques ; il est en dehors des appareils, il est éparpillé dans l’ensemble de la société, il est celui de tous les corrompus, de tous les nantis, de tous ceux qui vivent du travail d’autrui, de tous les privilégiés, de tous les soumis qui attendent leur « récompense » ou des crédules qui croient encore que « l’espoir fait vivre »…

Le pouvoir politique des Etats d’aujourd’hui tire sa légitimité de l’obéissance des corrompus, de l’alignement des élites, de tous ceux qui vivent de la facilité :

Le pouvoir politique est celui de la démocratie de l’avilissement !

Un leurre démocratique qui permet l’organisation et l’animation des cirques électoraux d’où sortent des résultats conformes aux manipulations médiatiques et aux prévisions des Maisons du Sondage et qui confortent les candidats des régimes en place : Une continuité mortelle qui veut produire des Etats qui ne gèrent pas mais des Etats qui possèdent les peuples : Des bergers avec leurs chiens qui font ce qu’ils veulent de leurs troupeaux !

C’est exactement l’image de la France et de son « Algérie » d’aujourd’hui !

De la France qui a raté sa révolution qui avait fatalement basculé vers la contre-révolution de la terreur et du terrorisme.

De « l’Algérie », d’abord construction du « rêve de résurrection de la France finie » puis devenue une déception qui génère toujours la haine et le terrorisme…

De la France qui avait déçu l’Occident en accaparant les espoirs des Occidentaux du XIXe siècle et en les transformant en une contre révolution qui avait réinventé et conforté les privilèges : Le roi-bouc-émissaire avait payé pour laisser la place à une classe vorace plus étendue et impossible à « saisir » et à « culpabiliser » !

De « l’Algérie » car les Nord Africains avaient subi frontalement les conséquences de la contre-révolution française qui devaient être « exportées » et « Débarquées » au loin pour préserver la stabilité du régime français…

Intellectuels silencieux, scientifiques, historiens et politiciens affairistes, vous êtes coupables car vous êtes témoins d’une détresse sans vouloir apporter votre aide !

Les Gilets Jaunes sont les mêmes que les « Sans culottes » d’il y a deux siècles et demi… Ce sont des hommes et des femmes ordinaires qui SENTENT ET VIVENT LA MISERE et qui gémissent comme ils peuvent mais avec dignité ; mais vous lâches et corrompus, VOUS SAVEZ CE QU’EST CETTE MISERE ET D’OU ELLE VIENT sans que vous ayez un atome d’honneur pour la dénoncer et la combattre !

Les « Algériens » sont les mêmes que les Nord Africains sans Etat d’il y a deux siècles… sont des hommes et des femmes ordinaires qui NE S’EXPLIQUENT PAS AUJOURD’HUI LEUR INNOMMABLE MEDIOCRITE et qui gémissent en silence dans une atmosphère terroriste ; mais vous lâches et corrompus, VOUS SAVEZ D’OU VIENT CETTE MEDIOCRITE sans que vous ayez un atome de courage pour la dénoncer et la combattre !

Vous avez accepté la chanson des « droits de l’homme » que la contre révolution de 1789 avait composé et écrite sous la terreur et le terrorisme : Elle avait oublié les droits des femmes et des enfants, elle avait oublié que l’humain est indivisible, c’est « l’homme et la femme »…

Vous avez accepté l’idéologie du dénigrement, de la salissure, de la dévaluation et de la destruction de la Religion et de la Morale…

Vous avez bêtement suivi les discours du régime qui vous fait croire aux « valeurs Françaises », celles précisément qui vous ont conduit à l’échec !

Vous croyez toujours aux idéologies de fin du monde qui « veulent inventer la place de la femme dans la société » après l’avoir diminuée, après l’avoir exploitée et considérée comme un simple objet de la grande consommation…

Le peuple de France et l’ensemble des peuples du Monde ont aujourd’hui compris la volonté des dirigeants politiques qui vont tous dans le sens de la trahison, de la tromperie, de la destruction des nations au profit des Milliardaires anonymes et inhumains !

Les peuples ont compris que la « Liberté » signifie celle des responsables élus et fonctionnaires payés et ayant tous les privilèges mais qui désertent leurs responsabilités !

La lutte d’aujourd’hui doit avoir un sens, elle ne peut être la seule des défilés de rue que les régimes récupèrent et transforment en leur victoire…

Les « Gilets Jaunes » finiront par être dévorés par le régime de l’Elysée car le régime comprend mieux la « nature des revendications » et a les moyens de « calmer le mouvement » en appelant au « dialogue » qu’il veut dominer et transformer en une victoire… la sienne.

La lutte d’aujourd’hui doit être celle du REFUS DE LA « STABILITE » DES REGIMES EN PLACE… Sous le chantage de la répression, du terrorisme et des génocides !

La lutte d’aujourd’hui doit être celle du REFUS DE LA TENUE DES ELECTIONS, plus que le boycott qui permet au pouvoir en place de valider des résultats de 20 pour cent des électeurs… Plus que « les garanties des élections transparentes » car le leurre démocratique est éblouissant !

La lutte d’aujourd’hui doit être LA FERMETURE DES BUREAUX DE VOTE jusqu’à ce que le pouvoir politique accepte la mission qui doit être la sienne :

Gouverner un peuple veut dire « respecter les lois justes et produire la justice équitable », gouverner un peuple ne veut pas dire « posséder un troupeau »…

L’EQUATION EST SIMPLE :

LA PAIX MONDIALE = VERITABLE DEMOCRATIE + CULTURE ET PRATIQUE ECOLOGIQUES