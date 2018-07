La corde a sauté

Très chers derniers de cordée !

Quel spectacle ! Après avoir été le patron de start-up, le leader de l'Europe, Jupiter, le mari de sa femme, puis Napoléon donnant ses ordres, Macron a vrillé sur la corde. Voilà qu'un vulgaire porte-flingues vient faire voler en éclats l'huilerie de communication qu'est l'Elysée, et ses disciples parlementaires LREM.

Alexandre Benalla, se sentant pousser des ailes avec son copain Emmanuel, qui l'a encouragé dans son ascension sociale, rigolez pas c'est à nos frais. Flingue, gyro, deux-tons, voiture de fonction... Tout y passe et la commission d'enquête pose des questions comme des élèves devant leur maître. Ecoutant les réponses, les élèves ne parviendront jamais à sanctionner l'élu, mais peuvent arriver le ridiculiser. Ce fût le cas flagrant du délictuel Collomb, s'empêtrant minablement dans ses mesquineries de communication. Gérard n'a rien vu, rien su, rien entendu. Le sénile sinistre de l'intérieur se paye la tête de la commission, qui finit par sourire bruyamment à chacune de ses réponses.

Confusions entre le préfet de police qui ne savait pas, le directeur de la police qui confond le mois de mai avec le mois de juillet, et le directeur de cabinet qui pense prendre des sanctions proportionnées (15 jours de mise à pied... logique pour une république "en marche" ! ) face à des actes totalement scandaleux... Bref, des pantins en costard pour se foutre allègrement de la gueule de parlementaires impuissants.

Cette affaire, qui n'avait rien d'état au départ puisqu'il s'agissait de copinage minable avec Macron, l'est devenue avec la sagacité des ministres mutiques, et de toutous parlementaires abandonnés par leur maître élyséen, ne sachant plus quoi lécher, mais tournant en rond.

C'est révélateur de cette méthode de communication politique vérouillée, léchée, où tout est décidé en haut et où les sbires doivent respecter scrupuleusement les ordres. Le premier de cordée a tous les droits, quant aux autres, on applique, on suit, on vote comme on a dit de voter, et on se tait. Difficile dans ce contexte de faire avaler aux français une réforme institutionnelle ambitieuse... Là où précisément les pouvoirs parlementaires déjà maigres sont davantage affaiblis.

Difficile, encore, de croire en un président qui affirme ses ordres, qui demande l'exemplarité et qui se permet de fâcheuses libertés qui n'auraient pas dûes être vues par le public, car comme disait Coluche "on peut pas dire la vérité à la télé, trop de monde la regarde".

C'est à force de prendre les gens pour des idiots finis, à force également de mentir de manière affichée comme l'a érigé comme principe sa directrice de com' Sibeth Ndiaye, que cette stratégie politique touchera rapidement à sa fin. Se faire élire sur des principes de gauche et réaliser une politique de droite pire que Sarkozy, avec un sourire carnassier et des leçons de morale balancées à tout va, Emmanuel Macron arrive au terme d'une logique menée jusqu'alors par une ambition démesurée et satisfaite.

Le contexte politique lamentable de refus de l'accueil des réfugiés, l'attitude insupportable de ministres aussi inutiles que dangereux comme la ministre de la culture en charge de baisser les budgets culturels, un sinistre de l'intérieur menteur, peu doué et honteux dans des situations ou l'humanité doit primer, particulièrement en France, et cette attitude de "premier de cordée" qui s'adresse avec mépris aux boulets de cordée que sont les pauvres, sont autant de symptômes d'une maladie qu'on appelle l'élite.

Cette même elite, lunettes vissées sur le nez, dont le combo sciences-po / ENA / Cour des comptes est fréquent, qui ne connaît que les grandes écoles et les grandes ambitions, est prête à tout pour conserver le pouvoir au détriment du bon sens, au détriment des valeurs sociales de notre pays, et au détriment de l'ouverture d'esprit nécessaire à toute action politique.

Cette lamentable caste pseudo intello parisienne est à elle-même une affaire d'état, soutenue avec force par leur chef qui n'est autre que le pur produit de cette ambition maladive de se sentir l'élite en toutes circonstance.

Portez-vous mieux, tenez-vous bien à la corde, faites attention qu'elle ne lâche pas !

T.R.