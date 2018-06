La Corée du Nord et l’Impasse des Mollahs iraniens

L'Iran était le seul pays au monde préoccupé par les résultats du récent Sommet Trump-Kim de Singapour. Le succès du sommet a profondément troublé les mollahs iraniens. Avant la réunion, Téhéran avait envoyé d'étranges messages d'avertissement aux dirigeants nord-coréens. Les messages n'ont pas eu d'impact sur les étapes bien étudiées de Kim. Quelques jours avant le sommet, il a exempté beaucoup de responsables de leurs fonctions. Cette décision reflétait le désir de Pyongyang de poursuivre le dialogue avec Washington.

Kim n'a pas montré de volonté pour considérer le conseil des mollahs. Il était conscient qu'ils suivaient ses pas dans le traitement des lois américaines et internationales. Téhéran n'était pas qualifié pour donner des conseils à un modèle qu’il suit. La Corée du Nord et l'Iran traitent différemment avec les États-Unis et l'ordre mondial existant.

Les essais nucléaires de la Corée du Nord et sa rhétorique hostile ont longtemps troublé ses voisins - la Corée du Sud et le Japon. Mais Pyongyang n'a jamais cherché à exporter ses crises à l'étranger comme Téhéran. L'Iran a longtemps déployé ses milices de la Garde révolutionnaire dans de nombreux pays de la région, créant le chaos et les troubles en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. Le régime des mollahs s'est toujours ingéré dans les affaires intérieures d'autres pays, comme Bahreïn.

Les mollahs iraniens ont affirmé que le président Trump ne tient pas parole. C'est faux. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Trump a promis de se retirer de l'accord nucléaire signé avec l'Iran. Il a déclaré qu'il n'était pas convaincu de son efficacité et qu'il doutait de son efficience pour répondre aux intérêts stratégiques des États-Unis. Malgré toutes les discussions qui ont eu lieu entre lui et ses alliés de l'Atlantique, le président américain a mis au rancart l'accord nucléaire iranien. Un président qui tient sa promesse est digne de signer un accord avec Kim. Les mollahs peuvent avoir un autre point de vue politique. Signer un accord avec le président Trump a de grandes chances de succès. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Trump a démontré sa capacité à atteindre ses objectifs sans se soucier des contraintes. Ces qualités et garanties ne sont-elles pas suffisantes pour que Kim obtienne un accord historique ?

Le dirigeant nord-coréen a hérité d'un bon sens politique de son père. Il agit toujours selon un plan stratégique pour rendre son pays ouvert sur le monde et atténuer la pression économique sur la Corée du Nord. Il agit selon plusieurs tactiques, allant de l'escalade à la flexibilité selon un timing précis. Les mollahs maîtrisent l'entêtement populaire et ne savent pas comment faire preuve de souplesse dans la négociation et la politique. Ils pensent que le monde peut se plier en réponse à leurs demandes, leurs souhaits et leurs ambitions expansionnistes.

Téhéran a perdu un allié stratégique fort. Le régime nord-coréen connaît tous les secrets sombres et profonds iraniens. Pyongyang soutient depuis longtemps le régime des mollahs, à la fois politiquement et militairement. Pendant des décennies, l'Iran avait parié sur le fait que la préoccupation des Etats-Unis vis-à-vis de la menace nord-coréenne était une priorité stratégique. Washington était préoccupé par le danger que Pyongyang représentait pour ses alliés en Asie de l'Est, en particulier en Corée du Sud et au Japon. Les mollahs ont réalisé que l'élimination de cette menace donnerait aux Etats-Unis plus de temps pour éliminer la menace iranienne et rétablir la stabilité au Moyen-Orient.

L'Iran a également pris conscience que la puissance dure de Trump a joué un rôle majeur en poussant Pyongyang à recourir rapidement à la négociation. La possession de l'énergie nucléaire par la Corée du Nord et sa conviction qu'elle n'avait pas besoin de plus de tests de missiles n'étaient pas les principales raisons pour lesquelles elle serait assise à la table des négociations avec la partie américaine.

L'Iran doit comprendre que le pouvoir militaire doit se traduire par un pouvoir politique et renforcer les négociations entre les États. La force militaire ne doit pas être utilisée pour attaquer les autres et mettre en œuvre des ambitions expansionnistes qui ne respectent pas l'intérêt du peuple. Un tel mauvais usage du pouvoir reflète la nature coloniale de tels régimes arriérés.

Après avoir été une source d'inspiration pour Téhéran au cours des années précédentes, Pyongyang a proposé un nouveau modèle : les concessions sont un moyen d'échapper aux sanctions internationales et de se libérer de l'isolement destructeur. Imposer les plus fortes sanctions de l'histoire sur l'Iran lui fera faire de vraies concessions. Les mollahs doivent réexaminer le modèle nord-coréen au lieu de perdre du temps à s'accrocher à leurs ambitions.