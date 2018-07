La cote de confiance de Manu

POLITIQUE - La cote de confiance d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe est en légère hausse (+2) en juillet, après deux mois de forte baisse, selon un sondage Harris Interactive réalisé de mardi à jeudi et publié samedi.

Avec 42% d'opinions positives chacun, le chef de l'Etat et son Premier ministre progressent de 5 points auprès des Français interrogés qui n'expriment aucune préférence partisane.

Magique les sondages, l'effet gain de popularité post Coupe du Monde de Football, s'il n'existe pas on le créée de toutes pièces. Harris interactive s'en est chargé, cet institut indépendant des puissances d'argent vole au secours de Manu, on est censés croire à l'entourloupe.

De toutes facons c'est les vacances, et à part 500 parisiens désoeuvrés et naïfs partis ce samedi chercher Macron – cours après moi que je t'attrappe … -, on en est aux derniers épisodes du feuilleton Benalla – une affaire d'été et non d'état d'après son avocat, excellente formule, très juste en plus. Plus ou moins deux points, au royaume des illusions où règne l'apparente quantité manipulable, qu'importe le vin pourvu qu'on ait l'ivresse.

En parlant de vacances, un train sur deux gare Montparnasse et aucun retour à la normale avant jeudi, ça commence pas terrible les vacances pour certains des sondés. Qui, on le comprend, pensent davantage à leurs promenades le long de l'océan qu'à la cote d'amour du petit monarque.

Les chiffres, on en a tout le temps, on nous les balance comme étant des infos de première importance et de première main, alors qu'ils sont truqués ou aisément trucables. Quand tu tiens l'appareil, un chiffre te déplait, tu changes le mode de calcul et tu corriges à la hausse.

Edouard Philippe se révèle un excellent élève de ses financeurs, la croissance est plus faible que prévu, 1,7% au lieu des 2% prévus, et un chomage à la hausse. 1,7 ou 2, les gens ne le vivent pas, ça leur passe au travers, au contraire de toutes les augmentations de taxes, de frais fixes, électricité, eau, gaz, mutuelle, essence, tabac, sans compter les radars et les 80 km/heure. Ca ils le voient passer, plutot ils voient le réservoir bancaire diminuer plus vite qu'avant.

Benalla, il avait pas tort le petit Rambo, les gens en définitive dans leur grande majorité ils s'en moquent, ça fait des décennies que le pékin a compris ce que leur avait dit Coluche, tous pourris et tirez la chasse, alors une petite frappe, ben oui pourquoi pas ça change, ça distrait, c'est bien ce feuilleton de juillet, ça met du piment, ça occupe les conversations. Sans changer ma vie.

Donc l'info Harris ben ça n'intéresse que le landernau, C dans l'air fera un numéro sur le sujet, de faux francais poseront des questions bien gentillettes auxquelles les débatteurs du bocal apporteront des réponses convenues, selon les termes de leur contrat de travail.