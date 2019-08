La course mortuaire

Je pense qu'il serait utile pour la santé mentale des citoyens de déposer un projet de loi, instaurant une chaîne spécifique, Mortifère.

Nous l'intitulerions : Ceux qui voulaient vivre.

La CVV.

Ou bien, Partis au paradis. La PAP.

Ou, Mort malgré eux. La MME.

Encore plus macabre, Satan nous attend. La SNA.

Ou l'HDV. Voilà ces initiales font modernes, elles inspirent confiance, elles font branché numérique.

Chérie ce soir l'on se ressource sur HDV.

Je vois la scène.

Confortablement campé au fond d'un moelleux fauteuil de skaï tout râpé par des années de télé réalité, je regarde mon épouse avec impatience.

Certes elles n'est plus très jeune.

On vient d'arrêter le travail juste à temps.

De jeunes retraités dans la force de l'âge d'un nouvel avenir plein de risques.

L'AVC, Arrêt cardiaque, le cholestérol, le diabète, l'obésité, le tabagisme, l'accident de voiture, la grippe, alzeimer, parkinson, sénescence, arthrose, rhumatisme, sinistrose, asthme, allergie, Surtout la peur quand l'on voit ce qui se passe à la télé.

Nous voulons vivre vieux pour profiter de nos petits enfants, particulièrement d'Anne et de Marie.

Deux ados qui n'ont pas conscience des risques de la vie.

Pourtant leur grand mère les met en garde. Regardez HDV, méfiez-vous des hommes, ne sortez pas seule la nuit avec tous ces étrangers.

Ce soir nous avons établi le programme, nous regardons "les femmes snaped".

Ça plaît à ma femme, comme dans "Faites entre l'accusé" les crimes pour viol.

Ce sont ses crimes favoris. Je la suspecte de fantasmer.

Un soir à la fin de l'émission d'enquête sur un viol, elle me dit : Ce soir tu veux pas m'attacher.

Machinalement j'avais répondu quoi ?

Le Caoutchouc il pousse trop vite.

Drôle d'idée se songer à sa plante au moment où le présentateur explique comment l'individu avait ligoté au lit sa victime.

Tu ne comprends rien me dit elle.

Dans l'ensemble c'est une bonne chaîne HDV lui dis je.

Ne nous vient pas forcément à l'esprit que son voisin peut être un criminel.

En fait l'on est jamais trop prudent avec les autres.

Oui, et encore plus avec les étrangers, sauf les grains de riz, ils sont honnêtes et travailleurs.

Tu te souviens de Lefèvre le spécialiste des chroniques criminelles.

Une fois par semaine au moment des assises pour être informé des crimes dans le pays.

Ou alors. Il fallait s'abonner à détective. Quels progrès depuis, tous les jours une émission criminelle, au moins l'on est informé.

Quand le président a créé cette chaîne, j'ai pensé, enfin l'on redresse la France.

La sécurité c'est essentiel, comment lutter contre la criminalité si personne ne sait d'où elle peut venir.

Souviens toi de ce docteur qui a tué sa famille.

Qui imaginerait que l'on peut mourir d'aller se faire soigner.

On n'est en sécurité nulle part aujourd'hui.

Tu as bien raison, quand on voit l'argent donné aux étrangers, il serait mieux employé dans la police.

Bon apporte moi un thé et l'on regarde les "Chroniques criminelles".

Entendu, mais à midi j'ai écouté le maire qui a été écrasé, c'est honteux.

Les voitures qui tuent faut les envoyer à la casse.

À 15 h chez le boucher une cliente disait, ça c'est une belle mort, dans l'exercice de ses fonctions, c'est pas aux députés que ça arriverait.

D'ailleurs le président y rend hommage.

Je trouve que c'est bien qu'ils se rende aux enterrements, ça prouve qu'il a de l'estime pour les français.

Elle m'a dit qu'elle aussi trouvait bien que chaque fois qu'il y a un mort un membre du gouvernement se dérange.

Son mari qui fait dans la politique dit qu'il devrait faire un ministère de la "compatition".

La Bobo, la femme du Jules lui a répondu : paraît qu'ils vont organiser le concours du parti qui exhibe le meilleur mort.

Elle a rigolé et enchaîné, le gouvernement a pas fait autant de simagrées pour la noyade de Steve.

C'est tout juste si le ministre de l'intérieur n'a pas dit qu'il avait fait exprès de se noyer pour enfoncer le pouvoir et la police.

Tu vois c'est ça la politique, heureusement HDV n'en fait pas.

Chérie change d'émission, là c'est une vieille qui a été assassinée pour 1000 €, on l'a déjà vu. Tu ne veux pas qu'on mette "Présumé innocent".

Là c'est tous ces vouyous qui sont arrêtés, disent qu'ils sont innocents et ils les relâchent.

Certains ne devraient même pas avoir d'avocat pour les défendre.

Tu te souviens quand l'on allait en Espagne sous Franco.

Les gens nous disaient, n'ayez pas d'accident de la route car c'était la prison direct, parce que c'est une dictature.

En fait non, c'était de la démocratie mais nous on ne le comprenait pas à écouter les Cocos.

Regarde aujourd'hui on fait pareil et on est bien toujours en démocratie.

Que veux tu c'est ça la désinformation.

Tous ils regardent ARTE c'est pas une chaîne de télé çà, des reportages et des gens qui blaguent, comme LCP, on sait jamais avec eux qui est mort.

La télé qui en parle le mieux c'est TF1 et BFMTV, pleins de détails tu te demandes où ils vont les chercher.

C'est bien, c'est normal que l'opinion soit informée, l'on peut vivre à côté de gens qui peuvent vous tuer, vous voler, vous violer malgré eux.

La société a besoin de confiance.

Or avec toutes ces informations l'on sait que chacun peut être un criminel ou un voleur. C'est dur cette vie pour les jeunes maintenant.

Nous l'on était considéré comme honnête. L'ecole de la République formait des citoyens honnêtes et travailleurs.

Pourtant c'est les mêmes qui ont participé à la Shoah, avait dit Jules le mari de la Bobo au boule.

Eux au moins ils sont Présumés coupable et on les tient à l'oeil.

Caméras dans les rues, magasins, vigiles, délation, surveillance du net, croisement des dossiers.

Il n'y a plus un lieu, même privé, où la force n'a pas sa place pour la sécurité.

Si il n'y avait pas eu toutes ces émissions, les gens auraient jamais accepté la démocratie persuasive.

Tu as entièrement raison. Je disais au boulanger que nous avions pris l'autoroute pour aller à Marseille.

On y roule en toute sécurité, l'on ne s'arrête pas où l'on veut, l'on n'en sort pas où l'on veut, la police surveille des ponts, des radars contrôlent.

Que veux-tu de plus, il y a pas à se poser de questions.

L'on n'a pas de choix à faire ça roule puisque l'on paie pour cela à l'entrée, et l'essence plus chère, donc meilleure.

Le boulanger est bizarre, j'ai pas compris, il m'a dit c'est bien, tu es pas emmerdé par la vie des autres.

Quelle idée de me dire ça, plus on va vite moins l'on voit de choses où les autres.

Heureusement que la télé est là, si non l'on vivrait rassuré.

On ferait confiance à tout le monde.

Comme tous ces gens cupides qui cherchent la bonne affaires sur le net et se font escroquer.

La plupart des gens cherchent à tirer profit de vous.

Eh bien il y a toujours plus d'affaires qui s'y font.

C'est ça la vie, tu les préviens, ils s'en foutent. Après ça manifeste pour avoir des sous, le pays va bien à vau l'eau.

Ce soir je trouve que c'est mou HDV.

Il y a que des morts qui sont pas vivants, met "Crimes" sur Chérie FM.

Souvent ils passent de bons morts, qu'on sait pas s'il l'est ou pas, c'est tout le suspense.

Ça manque le suspense sur Heureux De Vivre.

Bien, c'est qu'il y a moins de morts maintenant pour en avoir un tous les jours.

Aux infos ils vont en chercher à l'etranger quand ils en trouvent pas un d'intéressant en France.

Particulièrement en Amérique c'est à croire que les autres pays sont des anges.

Mais au moins avec eux, on en a pour notre information, ça "déquille". Ça file quand même la trouille, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de plus de police.

Même que pour les criminels il faudrait mettre des peines comme eux 100 ans 150, au moins, on est humain, on ne les tue pas et même mort on s'en protège en cas de résurrection spontanée.

Ouf c'est l'heure j'arrête de boire car ça va mal finir.

Tu as raison mon chéri. Tu ne veux pas qu'on se détende sur canal il y a un film moins dramatique tiré d'un fait réel.

"Le tueur est passé par la cheminée".

C'était qui le Père Noël.