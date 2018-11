La courte guerre contre Gaza a mis en lumière la faiblesse d’Israël

Il apparaît que l’Etat d’Israël est extrêmement puissant, militairement et économiquement. Intouchable. Dominant.

Il n’y a guère que trois faiblesses potentielles, il me semble. La première, et sans doute la plus importante, est sa structure interne, qui pourrait à terme lui faire choisir démocratiquement une tout autre politique. La seconde est le soutien inconditionnel des USA. Ce soutien est suspendu à celui des électeurs US. Les jeunes sont moins religieux et plus sensibles aux aspects moraux et éthiques d’un monde moderne. La troisième est le soutien (ou son absence) de tout un chacun, individuellement, dans le monde, qui mènent (ou non) à des choix individuels.

Ces deux ’faiblesses’ peuvent être sa force sur le long terme, si elles induisent des changements d’orientations politiques qui créent/ renforcent les liens avec les gens du Moyen Orient. Car les dirigeants de beaucoup de pays voisins ne sont ni fiables ni pérennes.