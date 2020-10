La COVID-19 les discrédite et les rend tous FOU, même des philosophes !

La COVID-19 a délié les langues, les "élites" de tout acabit se veulent "communiquants", imposent leurs avis non étayés, souvent faux et parfois insultants et cyniques, tout en se contredisant. Les citoyens lambda ne sont plus les masses ignorantes d'autrefois : ils sont désemparés, éffarés, incrédules devant ces élites qui se discréditent elles-même !

La cacophonie des informations gouvernementales, des explications du corps médical, des justifications des spécialistes scientifiques et des commentaires des journalistes spécialisés ou médiatisés, nous laissent pantois, indignés, révoltés au point de s'écrouler de rire ou de peur : on ne sait plus que penser ! Tout ce gentil monde, celui d'avant, est donneur de leçons, de conseils, d'instructions et d'ordres impératifs. Ils auront un mal fou à se prétendre les élites qui ordonnanceront le monde d'après !

On pouvait espérer que des propos pleins de sagesse et de bon sens, appuyés sur quelques faits avérés et des raisonnements rationnels allaient jaillir de la bouche des Philosophes ! Que nenni ! En fait récemment Raphaël Einthoven dans ses écrits (livre "le temps gagné") et déclarations (dans Voici repris par Yahoo) livre une vision dégradée, répugnante de la Philosophie dans sa façon de "juger" un scientifique, de le couvrir de propos ironiques, cyniques, injurieux : l'homme voué aux gémonies n'est autre que le professeur Didier RAOULT ! Que ce prétendu philosophe médiatique, afligé de questions existentielles relevant plus de la psychanalyse (ou de la psychologie) se sente victime de tous ses proches allant de son père à ses épouses et conquêtes, de ses relations diverses médiatiques, philosophiques, politiques et amicales, c'est son problème, qu'il expose en guise de thérapie mais qui exaspère à la fois ses lecteurs charognards, ses "persécuteurs imaginaires". Mais ce problème personnel n'a pas à être étendu à la France entière qui n'en a que faire, ni à servir de prétexte à se défouler, à crier avec une certaine meute médiatisée, contre un professeur de virologie et d'infectiologie qui a le tors de présenter sa simple vérité dans son domaine, au lieu de pérorer des doctes avis, à l'instar d'une confrérie de communicants de toute origine se répandant dans des domaines qu'ils ne maîtrisent plus.

Quelques informations sur le coronavirus responsable de la COVID-19

-1- L'épidémie à l'origine de la pandémie a démarré en Chine. Après le temps nécessaire aux Autorités Chinoises pour confirmer l'apparition de ce virus, elles ont diffusé au monde entier les premières caractéristiques de son génome, en même temps que se diffusait la contamination à travers le monde, rapidement grâce aux transports aériens modernes.

-2- Les Etats occcidentaux ont sous-estimé la gravité potentielle des infections, de la dangerosité de celles-ci, et de la rapidité de la propagation de la contamination entre les humains. Plusieurs états, dont en particulier la France, se sont contentés de communiquer des éléments de langage, parfois des mensonges, du fait de l'impréparation du système de santé et des pénuries (lits de réanimation, assistants respiratoires, tests de détection, masques et blouses de protection).

-3- Les modes opératoires de contamination, de développement interne (voies respiratoires et poumons), de détérioration des cellules pulmonaires, de réponses des systèmes immunitaires et d'élimination des déchets (cellules détruites, morceaux de virus détruits, médicaments non utilisés...) susceptibles de provoquer un choc anaphylactique et enfin de la contagion des autres personnes, sont très mal connues et en voie d'analyses.

-4- Les médecins avec la liberté de prescription - encore admise- devant l'inéfficacité des antiviraux sur le marché ont fait de leur mieux et essayé quelques médicaments (paracétamol pour calmer les douleurs, antibiotiques pour au moins éviter une complication par infection bactérienne, corticoïdes, antipaludéens...). En cas de signes d'amélioration ces médecins ont diffusé auprès des chercheurs universitaires ou assimilés, en toute confidentialité, leurs résultats encourageants pour que ceux-ci confirment ou infirment leurs premiers résultats.

-5- Dans cette phase (toujours en cours) le Professeur RAOULT qui est aussi un médecin soignant (et non limité à la péroraison dans les médias, dans les commissions et comités et dans les amphithéâtres) a testé l'hydroxychloroquine seule puis en association avec un antibiotique complémentaire (évitant au moins des nouvelles infections bactériennes créant une comorbidité). Comme l'IHUMéditérannée disposait de tests, les personnes qui ressentaient quelques symptomes typiques se présentaient très vite pour se faire dépister, sûrs de l'importance des tests. En cas de résultat positif la personne entrait immédiatement en phase de traitement sans que cela soit obligatoiement une hospitalisation dans un lit médicalisé. Alors que les milieux médicaux officiels ne préconisaient aucun traitement spécifique, hors celui d'attendre un "bon" déroulement de la maladie, l'équipe de Raoult prescrivait un léger traitement par l'hydroxychloroquine à des doses (200 mg/jour) faibles et comparables avec celles prescrites contre le paludisme à des dizaines de millions de patients depuis plus de 40 ans sans que les effets secondaires potentiels n'aient entraînés la moindre menace d'interdiction par les Aurorités Médicales.

-6- L'équipe de Raoult, prenant en charge les malades au début de l'apparition des symptomes et de la maladie, n'a communiqué que les premiers résultats pendant cette phase, avec études et mesures/graphiques à l'appui. Sans suivre les impératifs d'un protocole de recherche qui aurait laissé la moitié des patients sans le moindre soin (ce qui est contraire à la déontogie médicale), mais en profitant de mesures et analyses biologiques sur des patients en phase de développement de la maladie sous une forme bénigne non suivie de complications et de décès. Les premiers résultats montraient une diminution rapide de la charge virale des patients atteints, allant vers un niveau nul, avec au moins un avantage de deux jours sur le meilleur des cas de patients guérisant rapidement : donc Raoult a légitimement communiqué ses résultats encourageants, sans prétendre avoir découvert la solution miracle pour traiter tous les cas de la maladie (diverses phases et divers niveaux de gravité). Agir pour réduire la multiplication des virus et de la charge virale pendant la phase d'incubation est favorable à unmoindre développement de la maladie et à une guérison plus rapide.

-7- Les médias avides de sensations et de solutions miracles se sont jetés sur la généralisation de cette solution à tous les malades quel que soit le stade de leur maladie, d'autant plus que le très faible coût de ce traitement évitait des recherches longues et coûteuses par les Big Pharma. Ces dernières et tous les laboratoires et centres de recherches publics vivant partiellement de la collaboration rémunérée avec les Big Pharma, ont d'abord attiré l'attention sur de faux espoirs, sur la limitation d'application du traitement et sur une dangerosité des effets secondaires. Devant la pression populaire et de certains médecins et professeurs, le Gouvernement français a convenu de financer quelques études selon le protocole classique, mais appliquées uniquement sur des patients en phase ultime, (à titre compassionnel permettant de déroger aux interdictions des AMM). Naturellement les résultats, prévus déjà par le professeur Raoult sur une phase de la maladie hors de son domaine de prescription, confirme les espoirs de la "meute"à savoir une inéfficacité enfin démontrée.

-8- Les études qui font la compilation d'autres études de laboratoires et centre de recherche, alors qu'il subsiste systématiquement de graves inconnues sur l'âge des patients, sur leur état de santé antérieur, sur leurs facteurs de comorbidité, sur la gravité de la maladie (charge virale et autres symptomes) et sur le stade de la maladie (contamination récente, pleine phase, contagiosité, phase d'élimination des toxines et déchets et d'anaphylaxie) ne sont que du pipeau scientifique, mais restent prises au sérieux par leur donneur d'ordre, et par la meute médiatique.

-9- Les tests de dépistage par prélèvement en fond de la cavité nasale, en fonds de gorge et par la salive, détectent la présence du coronavirus sur des muqueuses déjà porteuses de milliards de bactéries (selon les études sur le microbiote). Les symptomes initiaux du COVID-19 ne comportent pas une irritation douloureuse des fosses nasales infectées ni de la cavité buccale. Cependant pendant la phase initiale de contamination et de multiplication rapide de la charge virale, les symptomes, les douleurs sont rarement ou faiblement ressenties : comme les voies respiratoires et les alvéoles pulmonaires sont des muqueuses, elles sont logiquement recouvertes de bactéries protectrices (probablement en nomb réduit par rapport au microbiote), qui en protection seront les premières à être infectées et détruites par les coronavirus, sans apparition de symptomes. Ensuite les coronavirus attaquent les alvéoles pulmonaires et les détruisent en réduisant la capacité respiratoire ! Selon l'état de santé et de résistance de la personne infectée, la protection par des anticorps, par de l'immunité naturelle, s'attaque aux virus assaillants pour les détruire avec plus ou moins d'efficavité !

La curée contre le Professeur RAOULT

Déjà les développements ci-dessus sont suffisants pour expliquer la curée anti Raoult de la part des Autorités administratives, scientifiques, économiques et médiatiques (pour les médias à la solde du système).

Mais aussi ces développements ne justifient en aucun cas la vindicte d'un aboyeur médiatique tel qu'Einthoven qui se paye le professeur Raoult en le traitant de "panoramix" dans son livre ou en déclarant :

+ sur LCI au sujet de Marseille : "j'ai le sentiment de voir une métropole mise sous hypnose par un druide"

+ et sur Voici repris en partie par Yahoo " la ville entière est entre les mains d'un FOU depuis des mois, qui raconte n'importe quoi, qui survend une molécule qui ne fonctionne pas"

Le professeur Raoult a aussi été traité de "charlatan" sur Europe 1 par le médiatique docteur Jimmy Mohamed médecin "conseil" de LCI.

D'autres pontes avides de communications médiatiques se sont aussi lachés, mais avec plus de retenue dans leurs propos.

S'il y a eu "survente d'une molécule" pour toutes les phases de la maladie il faut en laisser la responsabilité à des Trump, Bolsonaro et Johnson... Raoult se contente du domaine d'action qu'il a exploré !

A défaut de compétences scientifiques et médicales le sieur Einthoven utilise dans le contexte de ses interventions l'argumentaire des ignares et ignorants, à savoir l'invective, l'insulte, le cynisme de celui qui sait, du supérieur en toute chose, bref comme un super TRUMP. Ce dernier rejoint donc le panthéon de ses philosophes anciens et modernes qui guident l'évolution de ses raisonnements. Quelle descente de l'olympe philosophique, vers le pire des intervenants types sur "touche pas à mon poste de C8" : chacun reste porteur de sa propre déchéance. Et que de mépris envers les citoyens de France, envers le peuple de France, que de prétendre adapter son vocabulaire, ses déclarations, ses condamnations, l'expression de ses hautes pensées, au niveau supposé lamentable du Français moyen. A s'abaisser à ce point, le sieur philosophe pèche par orgueuil et par stupidité : il s'en remettra auprès de ses afficionados intellos, par contre, il se fait un nom synonyme d'élite déjantée, autosatisfaite et inutile, pour la multitude des Français qui ignore toutes ses productions intellectuelles, et s'en porte bien !