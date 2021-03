La COVID-19, Saison 2

@troletbuse

Bonjour, je ne pense pas cela. Pour moi on a affaire à un scénario super orchestré c’est à dire :

-la population est très sceptique sur le vaccin et on arrive pas à résorber cette défiance par des innombrables émission TV/RADIO/Medias

-on décide de dire « OK on va analyser le problème donc on vous entend et on va s’en occuper tout en laissant un pays »étalon" (la Belgique qui servira de témoin en affirmant que rien n’a changé).

-puis jeudi prochain ils peuvent proclamer : voyez ! rien n’a changé en Belgique et aucune relation avec le vaccin.

Donc circulez, rien à voir.

Je ne sais pas si cela va changer l’adhésion au vaccin, ici un centre qui convoque 800 personnes et en reçoit 37.... ya bien un problème