La covid, une « étroite fenêtre d’opportunité »

La vaccination obligatoire poussée par le président de la République couplée aux restrictions sanitaires hâtent la généralisation du pass biologique. Un instrument prôné dès le printemps par la Commission européenne pour les déplacements dans l’UE, qui n’a pas de précédent.

« La pandémie représente une rare mais étroite fenêtre d’opportunité pour réimaginer et réinitialiser notre monde », avait écrit le fondateur et responsable du Forum économique mondial, Klaus Schwab, quelques mois à peine après le début de la crise du Covid *. Familier de nombreux chefs d’Etat, à commencer par Emmanuel Macron, côtoyant activement certains responsables des plus grandes multinationales du numérique, l’homme avait déjà appelé de ses vœux à une « Grande Réinitialisation » de la société dans un livre paru l’an dernier. Quelques années plus tôt, dans un opuscule intitulé ‘La Quatrième Révolution Industrielle’ (2016), Schwab affirmait sereinement que les nouvelles technologies allaient nous mener vers un monde « que l’humanité n’a jamais expérimenté auparavant ».

L’alarme des réseaux internet

De fait, ce fervent partisan de la planification et du contrôle des populations voyait dans la ‘Quatrième Révolution Industrielle’ une « fusion des technologies à travers les mondes physiques, digitaux et biologiques ». Et d’évoquer dans ses écrits ou des vidéos officielles et quelque peu inquiétantes du Forum de Davos, un futur cybernétique mélangeant nos corps avec des technologies de contrôle telles que des vêtements connectés, des nanoparticules sur la peau ou des puces dans le crâne...

Peu connues du grand public, ces vues semblant tout droit sorties d’un film de science-fiction ont alarmé les réseaux internet l'an dernier, où un article détaillé au titre évocateur (« Schwab & his Great Fascist Reset ») a été traduit dans une dizaine de langues.

Si l’on voulait donner du grain à moudre aux critiques du pass sanitaire, on ne s’y serait pas pris autrement. D’autant que le Forum économique mondial, organisation forte de 500 salariés et financée par les plus grands holdings financiers, a mis le sujet de la ‘Quatrième Révolution Industrielle’ à son agenda lors de moults réunions avec d’importants responsables économiques et politiques ces dernières années. Parmi les plus fidèles, Emmanuel Macron, désigné en 2016 comme l’un des 121 « maitres du monde » de moins de 40 ans par les administrateurs du Forum.

Volontés divergentes

La dénomination est officielle, et le raccourci tentant. Désormais président de la République française, l’homme renforçait soudainement les restrictions de libertés le 12 juillet dernier, en imposant sous dix jours un pass sanitaire pour les plus de 12 ans dans les trains, les restaurants, les bars, les lieux de culture, ou encore en annonçant le déploiement prochain de campagnes de vaccination auprès de la population la moins à risque (collégiens et lycéens).

Une décision prise juste à l’entrée des vacances, qui a ému une partie des réseaux sociaux, certains n’hésitant plus à faire le lien avec la ‘Grande Réinitialisation’ appelée de ses vœux par le président du Forum de Davos. Ce terme quelque peu mystérieux, repris par le jeune premier ministre du Canada dans une vidéo tournée il y a un an, avait déjà été utilisée en 2014 par l’ancienne directrice du FMI, Christine Lagarde, lors de plusieurs interventions menées dans le cadre du Forum.

« Nous voyons depuis le début de l'affaire que le vaccin répond à une programmation très politique »

Il n’est pas toujours facile, dans cette soudaine crise du Covid, de démêler les décisions simplement destinées à freiner le virus, celles prises à des fins électoralistes – « ne pas être accusé de ne rien faire » nous expliqua un ancien député, enfin celles mêlant des intérêts financiers ou idéologiques protégés par le besoin du secret. Le fait demeure : le pass biologique est en train de voir le jour en France.

« Nous voyons depuis le début de l’affaire que le vaccin répond à une programmation très politique » affirme l’ancien député européen Paul-Marie Coûteaux, directeur de la revue Le Nouveau Conservateur. Celui qui a côtoyé très tôt les plus hautes sphères du pouvoir – à 35 ans, après plusieurs cabinets ministériels, il écrivait les discours du secrétaire général de l’ONU – pointe du doigt les décisions apparemment illogiques qui ont émaillé la crise.

« La première question est l’absence totale d’intérêt pour des médications. On conclut souvent que toutes les décisions prises depuis un an et demi sont contradictoires, révélant impéritie et tâtonnement au sommet de l’État. Je crois plutôt que, comme toujours, les premières décisions parlent le mieux – et la toute première : en janvier 2020, la ministre Buzyn prenait une décision alors tenue pour mystérieuse, mais qui apparaît de plus en plus comme spectaculaire en retirant la chloroquine de la vente libre en pharmacie, avant que son recours pour traiter le covid, pratiquée avec succès en de nombreux pays, à commencer par la Chine, ne soit tout simplement interdit. Pourquoi ces autorités, non seulement n’ont jamais entrepris d’encourager les médications reconnues pour efficaces mais les ont au contraire interdites les unes après les autres, poursuivant même les praticiens qui les utilisent avec succès ? ».

Un sénateur s'inquiète d'une généralisation du dispositif

Le pass sanitaire, simple étape dans le contrôle de l’épidémie, ou révolution anthropologique ? « L’extension du pass sanitaire constitue une atteinte essentielle non seulement à nos libertés, mais à notre contrat social et au concept même de citoyenneté », écrivait l’essayiste Mathieu Slama au lendemain de l’annonce, soulignant la mise en place officielle d’une sous-citoyenneté pour des raisons biologiques. « Le pass sanitaire généralisé, c’est tout un système répressif et disciplinaire qui se met en marche subrepticement (…). Il n’y a plus aujourd’hui de garde-fous juridiques contre les excès du pouvoir sanitaire ».

Dans des tweets, le sénateur Loïc Hervé, qui avait vu venir ces nouvelles mesures dès le mois de mai malgré les assurances contraires de l’Elysée, dit redouter « une généralisation de ce dispositif » et constate avec inquiétude que la France se dirige vers « un contrôle social de l’état de santé et de l’identité de manière conjointe ». Voilà qui contentera sans doute le premier représentant du Forum économique mondial. Dans son précédent livre, Klaus Schwab se désolait d’un « déficit d’ordre mondial » et appelait de ses vœux à un « système de gestion de l’existence humaine ».

* « Time for a Great Reset », project-syndicate.org (3 juin 2020)