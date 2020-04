La COVIDélation une spécificité de la Nouvelle-Zélande pas encore française

@Séraphin Lampion :

C’est marrant que tu me mettes une étiquette Macroniste , à moi qui ne vote plus depuis belle lurette , à contrario de certaines gauchiasses ayant voté pour Macron au 2eme tour contre la peste brune. Moi j’ai pas eu besoin de dénoncer qui que ce soit dans ma vie , petit entrepreneur je me suis toujours démerdé , j’ai payé et cotisé plus que de raison , je n’ai jamais eu d’aide de qui que ce soit , c’est çà mon honneur et ma fierté . Et je pense aujourd’hui à tous les artisans et commerçants de ce pays dont la vie est en train de s’écrouler. Les pleurnicheries des vieux fonctionnaires agonisant d’Avox me laisse de marbre. Eux ils dénoncent tous les jours à tort et à travers une société qui les à fait vivre grassement et qui continue à les engraisser au travers de leurs confortables retraites et comme dirait Coluche je leur crache au Q.