La crise alimentaire est là… et personne n’y échappera !

Selon Aubedigitale :

« Le monde se dirige vers une crise alimentaire mondiale « catastrophique » en raison de la guerre en Ukraine, qui provoquera « l’enfer sur terre » pour les prix alimentaires, selon les experts.

« La moitié de la population mondiale se nourrit grâce aux engrais… et si on les retire des champs pour certaines cultures, le rendement chutera de 50 % », a déclaré à la BBC Svein Tore Holsether, directeur de la société agroalimentaire Yara International. »

The bullets and bombs in #Ukraine could take the global hunger crisis to catastrophic levels. Supply chains and food prices will be dramatically impacted. @WFP's operational costs alone will rise by $60-75 million per month.



Simply put, higher costs = less food and more hunger. pic.twitter.com/XBHmPFKpAb

— David Beasley (@WFPChief) March 8, 2022