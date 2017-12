La Crise au Yémen : Quelle est la prochaine Etape ?

Les Yéménites souffrent à cause des crimes des Houthis. Le meurtre de l'ancien président Ali Abdullah Saleh a été une grande perte pour le parti d'Al-Houthi et ses fidèles partisans. De toute évidence, étant donné les circonstances actuelles, la crise au Yémen peut être réglée par le biais du mécanisme initié par Saleh.

Bien que sa réflexion sur la collaboration avec les Houthis soit arrivée trop tard, Salah est mort en révélant la brutalité du gang Houthi et le fait qu’il est indigne de confiance.

Ayant tué Saleh, les Houthis ne devraient vraiment pas savoir ce qu'il y a de mieux pour le peuple yéménite, comme ils le prétendent dans les médias arabes pro-iraniens. Le gang qui a tué, de sang-froid, un négociateur de paix qui a tenté de mettre fin à l'effusion de sang ne l'a pas fait pour protéger la sécurité nationale.

Le projet politique Houthi fait partie du grand agenda iranien. L'ancien président le savait mais quand il l'a fait, il était déjà trop tard en raison de son entêtement, de son désir de se venger ou de prouver son poids politique dans l'équation du Yémen.

La scène politique future au Yémen n'est pas claire et est ouverte à de nombreuses possibilités. Le groupe Houthi deviendra sanguinaire et suicidaire car ils ne se sentent pas en sécurité et ne verront aucune issue facile. Personne ne peut plus leur faire confiance avec le sort du peuple yéménite.

Les Houthis font partie du peuple yéménite, mais ils devraient délégitimer une telle direction qui a conduit le Yémen à des famines, à des catastrophes humanitaires et sanitaires sans précédent.

Saleh avait tort quand il avait fait confiance aux Houthis au début. Celui qui a changé de camp plusieurs fois s'est aussi trompé quand il a cru pouvoir continuer à danser trop longtemps sur la tête des serpents. L'ancien président a sous-estimé le fait que les Houthis étaient sous le commandement iranien.

Al-Houthi et sa bande paieront un lourd tribut à l'assassinat. L'acte n'était pas à leur intérêt mais aux vœux égoïstes de l'Iran. Les Iraniens ne pensaient pas aux conséquences internes de l'assassinat plus qu'ils ne l'ont fait pour empêcher l'alliance arabe à mettre fin au conflit. Le plan a été de transformer le Yémen en un bourbier pour la coalition et transformer le conflit en une guerre d'usure. La coalition est pleinement consciente de ce fait et veut contenir l'influence Houthie afin de limiter les dégâts.

Curieusement, certaines personnalités Houthies ont déclaré que leur chef était prêt à ouvrir un dialogue avec l'Arabie saoudite. Pourquoi Saleh a-t-il été tué alors ? Il voulait aussi un dialogue avec la coalition arabe. L'appel au dialogue à ce moment prouve que la raison de l'assassinat n'était pas de contrecarrer un complot mais de consolider le pouvoir.

La coalition arabe dirigée par les Saoudiens ne serrerait pas la main d'un groupe qui a commis des crimes contre les Yéménites et a renversé le gouvernement légitime. Les Houthis ont détruit le Yémen, servant le projet iranien visant à faire pression sur les pays du CCG et à transformer le Yémen en un Etat fantoche.

Al-Houthi ne trouvera pas de nouveaux partenaires au Yémen après avoir tué son partenaire de trois ans. Aux yeux du peuple, il est l'homme auquel il ne faut pas faire confiance.

Le président iranien a commenté l'assassinat de Saleh. « Les Yéménites feront regretter aux agresseurs leurs actions », dans une démonstration de « solidarité » avec les Yéménites. Pendant trois ans, Téhéran a soutenu le groupe Houthi avec des armes, des missiles et des explosifs à utiliser contre le peuple. Ce qui était censé être des boîtes d'aide humanitaire étaient en fait remplies de bombes et de munitions.