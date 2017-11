La crise catalane, la France et l’Europe. De quoi la Catalogne est-elle le nom aujourd’hui ?

La France, les pays européens, l'Union européenne sont d'accord sur un point dans cette crise catalane : ils soutiennent inconditionnellement Rajoy et le gouvernement de Madrid.

Cette crise est particulièrement intéressante parce qu'elle est révélatrice de la situation actuelle de l'Europe.

Les pays d'Europe se soutiennent entre eux de peur de voir leur intégrité territoriale également atteinte par d'autres revendications d'indépendance, alors que les tentatives de sécession de plusieurs régions d'Europe occidentale se propagent toujours davantage aujourd'hui du Pays basque à la Flandre, de l'Écosse et à la Catalogne.

L'Union européenne qui a proclamé le principe de subsidiarité se tait alors qu'elle avait pris position en son temps en faveur de l'implosion de la Yougoslavie et pour les sécessions de la Croatie, de la Slovénie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Macédoine. De même, elle applaudit à la transformation de l'Union soviétique en 15 nouveaux États. Elle se réjouit tout autant de la partition de la Tchécoslovaquie en deux États, la Tchéquie et la Slovaquie. Puis, elle s'allia aux États-Unis pour bombarder Belgrade et dépecer résolument la Serbie en prenant fait et cause pour la sécession du Kosovo, bientôt suivi par celle du Monténégro.

A priori, pour l'Union européenne, comme pour les gouvernements français récents, la Catalogne ne doit pas subir le même sort que tous ces nouveaux États d'Europe de l'Est.

Ce qui est bon en Europe de l'Est serait-il mauvais en Europe de l'Ouest.

Vérité à l'Est, erreur à l'Ouest ?

Si bien qu'un pays de 1,2 million d'habitants, soit environ le tiers de la métropole urbaine lyonnaise, comme l'Estonie (dont environ 350.000 Russes) ou de 2 millions d'habitant comme la Slovénie, soit moins de la moitié de l'aire urbaine de Barcelone, peuvent se permettre d'être membres à part entière des organisations internationales comme l'ONU, le FMI, l'OTAN, etc., d'ouvrir des ambassades de plein droit à l'étranger, et même de présider pour six mois l'Union européenne.

Alors qu'une région comme la Catalogne peuplée de 7 millions d'habitants et représentant 20 % de l'économie espagnole, 22 % de son industrie, 25 % de ses exportations et 40 % des entreprises de plus de 200 salariés, n'a doit à aucun de ces privilèges.

Plus grave encore, la Catalogne qui fut un grand État européen du XIIIe au XIVe siècle comprenant les îles Baléares, le royaume de Valence, la Sicile et la Sardaigne et bien entendu sa région nord rattachée de force à la France à la suite de la bataille des Dunes en 1658, a du lutter pendant des siècles pour préserver sa langue et sa culture spécifiques ainsi que son autonomie relative au sein d'une Espagne centralisatrice.

Ce que Paris et la Francie originelle ont réussi à faire en neutralisant toute concurrence de villes ou de régions au sein de l'hexagone, Lyon ou l'ancien royaume de Bretagne, parmi d'autres cités ou provinces, ne pouvant avoir suffisamment de force pour s'y opposer, Madrid et les Castillans n'ont pu le réaliser, n'étant pas été assez puissants pour éradiquer les Catalans ou les Basques ou amoindrir le rayonnement de Barcelone.

Si bien que, si Paris a réussi au fil des ans à attirer tous les talents de l'hexagone à elle aux dépens de Lyon, la première capitale de la France, et de toutes les autres villes, qu'il s'agisse de Toulouse, de Strasbourg ou de Bordeaux et à régner sans partage sur toutes "provinces", y compris celles aux cultures fondamentalement différenciées comme le Pays basque, la Catalogne, la Flandre ou l'Alsace, Madrid n'a pu venir à bout de tous les autres peuples d'Espagne et de leurs grandes cités qui ont su conserver intact leurs cultures et leurs langues.

Lors de cette crise catalane, les politiques et médias français et de la plupart des pays de l'Union européenne, n'ont jamais fait la distinction entre les Catalans de Catalogne et les immigrés du reste de l'Espagne venus en masse au début du 20e siècle du reste de la péninsule ibérique, qui, pour l'essentiel, ne sont évidemment pas partisans de la sécession, alors que leurs noms traduisent à l'évidence leur non-appartenance à la culture catalane.

L'utilisation du mot "Espagnol" est trompeuse, car en réalité, le terme adéquat qui devrait être utilisé pour distinguer les Madrilènes des Catalans est celui de Castillan ( le terme identique à celui de Britannique qui regroupe les Anglais, les Écossais et les Gallois, n'existant pas en espagnol pour désigner celui qui est aussi bien Castillan que Basque, Galicien ou Andalou ). Ce sont, en effet, les Castillans et non les Basques ou les Galiciens par exemple, qui ont cherché au long des siècles à "castillaniser" les autres peuples d'Espagne.

Si bien que pour les Castillans de Madrid, l'Espagne est "una nacion" ( une nation ) alors que pour les Catalans, les Basques ou les Galiciens, elle est "una nacion de naciones" ( une nation de nations), ce qu'elle est à l'évidence.

Et tant que les Castillans nieront le réel comme ils l'ont fait tout au long de l'histoire de ce pays, jusqu'à une épouvantable effusion de sang sous le franquisme, mais encore aujourd'hui par le recours à la raison du plus fort qui, comme le dit Jean de La Fontaine, est toujours la meilleure, la tension et la rivalité entre les Castillans et les autres peuples d'Espagne perdurera, et en premier lieu avec les Catalans.

En fait, la crise catalane reflète parfaitement deux visions du monde qui s'oppose aujourd'hui de plus en plus fortement, que l'on retrouve également dans toute l'Europe et en France avec le phénomène de la France dite périphérique.

Un monde constitué de nomades cosmopolites qui profitent de la mondialisation et qui se sent chez lui aussi bien à New York qu'à Madrid, Londres, Paris ou Barcelone. Des individus qui n'ont pas d'attaches, qui, du jour au lendemain, peuvent quitter un pays, une région, pour une autre où on leur offrira un niveau de vie supérieur.

Et un monde qui n'est pas cosmopolite, qui ne vit pas par le biais des réseaux, qui n'est pas concentré dans les grands centres urbains, mais enraciné dans son terroir et amoureux de sa culture et de ses traditions. Un monde éloigné du consumérisme effréné imposé par les grandes entreprises multinationales prioritairement américaines, mais aussi de plus en plus chinoises et moyen-orientales.

Le premier monde est peuplé d'individus pour qui l'indépendance et la liberté ont peu de sens à partir du moment où ils peuvent s'enrichir et accroître leur pouvoir. La phrase de Charles de Gaulle : « En somme si grand que soit le verre que l'on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le nôtre, tout en trinquant aux alentours » n'a aucun sens pour eux. Ils préfèrent boire dans le verre le plus grand possible, même s'il n'est pas le leur, même s'ils doivent demander l'autorisation, même s'ils sont devenus des esclaves de luxe.

Ce monde est très largement prépondérant.

L'autre monde avait presque disparu sous le poids de la mondialisation consumériste. Mais depuis quelque temps, certains individus, certains peuples se révoltent et n'acceptent plus la soumission.

En Espagne, une grande partie des habitants de Barcelone sont des citoyens catalans, mais ne sont pas Catalans d'origine. Ils viennent du reste de l'Espagne ou de l'étranger. Demain ils seront pour beaucoup ailleurs. Barcelone est juste un marchepied entre Lyon et Shanghai.

La Catalogne n'a aucune signification pour eux. Ils y sont envoyés par leurs Écoles ou par leurs entreprises, comme ils peuvent être mutés ailleurs. Ils sont de passage.

Mais dans le reste de la Catalogne, la très grande majorité des Catalans sont originaires de Catalogne. Ils sont de culture catalane. La Catalogne a un sens pour eux. Ils préfèrent y rester. Ils se battent pour elle et ne veulent pas devenir minoritaires comme le sont devenus les Serbes du Kosovo ou les Russes d'Ukraine et comme le deviennent de plus en plus les Québécois au Canada.

C'est cette déchirure non dite entre les cultures cosmopolites et locales qui s'affrontent aujourd'hui en Catalogne comme dans toute l'Europe, y compris en France.

Pour Salvador Dali le local était le seul moyen d'accéder à l'universel.

Pour les cosmopolites nomades, il est un repoussoir interprété comme un repli, un rejet des autres. Le monde est indivisible et la diversité ne doit pas exister en dehors du métissage au niveau mondial.

Néanmoins, l'Espagne, comme les autres nations d'Europe, et bien entendu comme l'Union européenne, ne pourra prospérer que si elle accepte et reconnaît qu'il existe une Espagne et une Europe où coexistent des peuples.

L'Europe des seules nations n'existe pas plus que l'Europe des seules régions.

C'est par les peuples seulement que l'Europe peut avoir un sens et un avenir et ces peuples sont à l'image des poupées russes la plupart du temps : si un Parisien se sent français avant d'être parisien, un Basque ou un Alsacien se sentiront basque ou alsacien avant d'être français. Et si un Madrilène se sent d'abord Castillan, et donc Espagnol, il n'en sera jamais de même d'un Catalan pour qui le sentiment d'appartenance est d'abord celui de sa petite patrie.

L'Europe, et tout particulièrement l'Europe occidentale, ne pourra donc pas échapper à une remise en cause de ses États unitaires qui, la plupart du temps, se sont faits par la soumission de peuples qui n'ont jamais été consultés, comme les Basques, les Catalans, les Flamands, écartelés entre deux États qui n'étaient pas les leurs ou même les Alsaciens sommés de choisir entre la France et l'Allemagne.

Si elle ne veut pas éclater, préserver "son unité dans sa diversité" et reprendre son indépendance perdue depuis la Seconde Guerre mondiale, elle devra, par conséquent, accorder aux peuples d'Europe, à l'exemple des Catalans, des privilèges qu'ont obtenus des États comme la Slovénie ou l'Estonie, qui n'étaient préalablement que des régions : des ambassades, des relations diplomatiques officielles, et surtout la totale et libre gestion de leurs affaires.

Cette reconnaissance de leur identité les poussera à s'investir dans le pays et l'Europe qui les protègent et non qui les condamnent et les punissent comme des enfants indisciplinés.

Une véritable révolution, encore plus ambitieuse dans un pays qui, comme l'Espagne, a refusé systématiquement l'autorisation de référendum sur l'autodétermination aussi bien à la Catalogne qu'au Pays basque alors que la Grande-Bretagne l'a proposé à l'Écosse et le Canada au Québec et qui, plus grave encore, a accordé en 2006 le droit à la Catalogne d'être une nation et est revenu sur ce droit en 2010 en supprimant ce statut d'autonomie, mettant ainsi définitivement le feu aux poudres.

La crise catalane, un nouveau départ pour l'Europe et le retour de la liberté pour les Européens ?