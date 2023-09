La crise de l’occident et les causes de L’Hubris

La civilisation européenne qui depuis des siècles s’est construite sur le sacré, l’humilité, la contemplation, le sens du sacrifice, la recherche de la justice et de la vérité, de l’ordre et du beau, a été lentement et progressivement sabordée par la secte maçonnique républicaine par l’orgueil de l’homme, prétendant prendre la place de Dieu, et sa soumission à Mammon, le Dieu argent.

La révolution cartésienne du XVIIème siècle, structurant le messianisme juif et le protestantisme, fait table rase du passé et de la scolastique du Moyen-Âge, pour la remplacer par le cogito de Descartes, le « je », tout est centralisé sur l’homme et non plus sur Dieu. C’est maintenant à partir de l’homme que se construit le monde et l’univers, en fonction de ce qu’il ressent et observe.

Dieu n’est qu’un artefact mis de côté, bientôt devenu inutile. Tout ce qui est plus grand que l’homme et mystérieux est nié, car n’a de sens qu’en fonction de la raison de l’homme et de ses sens, en ignorant la foi et les vérités révélées.

« Au lieu de cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices qui feraient qu’on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement pour la conservation de la santé. »

Discours de la méthode - René Descartes

Ce qui engendre toutes les dérives technicistes de notre époque (bétonisation à outrance, culture intensive sous serre, sols sous perfusion aux pesticides dont on a ôté toute trace de vie, nourriture transformée et contaminée (arômes artificiels, émulsifiants, colorants, édulcorants, épaississants, gélifiants, exhausteurs de goût, conservateurs, polyphosphates,...), pollution des nappes phréatiques, destruction des paysages naturels et des océans par la mise en place de parcs éoliens sous la bénédiction des écologistes (des millions de tonnes de béton injectés dans les sols et les fonds sous-marins détruisent des écosystèmes par milliers).

Marchandisation des corps (PMA, GPA, consumérisme), l’homo consumerus, la recherche du bonheur matériel qui aboutit toujours à une impasse, car sans transcendance, l’homme n’est qu’une machine biologique parmi d’autres.