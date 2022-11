La crise du papier hygiénique aura-t-elle lieu ?

Le quotidien pour la plupart d’entre nous ce sont, entre autres, l’activité, les sorties, les loisirs et la stabilité. Tout un chacun subvient d’une façon générale à ses besoins matériels. Seulement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, cette stabilité a été bousculée, percutée, mise à mal par l’envolée des prix. Le plus marquant dans cette situation est sa progression d’abord insidieuse, puis sa brutalité. Des augmentations régulières pouvant presque paraître banales ont été suivies, par paliers successifs, de très grosses hausses. Quand l’ordinaire devient à ce point inhabituel, quelques questions peuvent se poser. Que s’est-il passé ? Que peut-on craindre. Mais surtout, que peut-on espérer ?

Des cours d’économie pour tous.

Beaucoup de notions nous étaient d’abord un peu étrangères, notamment dans le domaine économique. Il faut bien reconnaître que ce n’est pas une thématique des plus attrayantes. Peu de personnes prévoient de passer une soirée passionnante en suivant un cours en ligne ou en parcourant un ouvrage sur ce thème. Pourtant, c’est un sujet qui concerne tout le monde. Nous sommes, en effet, tous impliqués par des choix économiques décidés à haut niveau. Cela dit, on peut facilement comprendre l’indifférence générale concernant ces questions. Une des raisons très simples est de croire, à juste titre, que notre pays dispose de suffisamment de richesses pour que les uns et les autres puissent subvenir à leurs besoins. Ce point de vue est très défendable, car la France est un pays ayant des ressources agricoles abondantes.

Nous avons depuis quelque temps été familiarisés avec les notions élémentaires de cette discipline. Nous employons dorénavant tous des termes comme pouvoir d’achat, coût de la vie, hausse des prix, de sorte qu’une star s’est imposée dans notre vie quotidienne : l’inflation. Elle désigne en résumé ce qui a été cité précédemment. Elle est présente partout, elle est l’explication de la plupart de nos difficultés, mais en définitive on la connaît très peu. Sa principale caractéristique est particulièrement déplaisante, elle représente une perte du pouvoir d’achat de notre monnaie. C’est un peu comme si nos pièces et nos billets rétrécissaient face à nos emplettes. Par ailleurs, tous les prix de l’énergie ont beaucoup augmenté en raison de l’actualité. Or, la production de tous les biens de consommation nécessite de l’énergie, l’élévation des prix est donc inévitable. C’est pourquoi l’inflation ressemble à un invité dont personne ne veut chez lui, mais qui est sans gêne, et qui rentre par la fenêtre même si on lui a claqué la porte au nez.

De sérieux inconvénients peuvent être redoutés

L’inflation a de multiples défauts, elle ne se contente pas d’être envahissante. Elle se répand et prolifère. Beaucoup d’experts se penchent sur ce spécimen, mais elle, malgré tous les problèmes qu’elle suscite, continue de grossir. Sa tendance naturelle est de prendre de l’embonpoint, toujours et encore comme un glouton obèse, indifférent à toutes les injonctions d’un nutritionniste affolé. La plupart des spécialistes appelés à la rescousse préconisent un remède radical : remonter les taux d’intérêt bancaires. Le médicament est certes efficace, mais il présente le léger inconvénient de rendre plus cher le remboursement de toutes les dettes. Si en cas de découvert, on vous annonce qu’on va sérieusement alourdir vos agios, vous allez ressentir quelques contrariétés. Or notre pays a un certain découvert à rembourser. Tout cela n’est pas très réjouissant. En conséquence, un risque des plus préoccupants se profile : l’empressement à acheter les biens par crainte de l’inflation. Il existe un risque de pugilats dans les supermarchés. Dans l’hypothèse où il se concrétiserait, cela serait probablement éphémère, mais cela donnerait éventuellement lieu à des récits héroïques. Ainsi, un homme pourrait relater à sa descendance, avec fierté avoir triomphalement remporté de haute lutte la victoire pour acheter des paquets de papier hygiénique. Une question intéressante à poser à ce héros serait de lui demander s’il a conservé ce trophée ou s’il en a fait usage. L’histoire suscite des événements, mais aussi des interrogations. Un véritable travail d’investigation journalistique devra sans doute être mené.

Des raisons d’espérer

Un célèbre adage dit : les meilleures choses ont une fin, on peut le compléter en ajoutant : les pires aussi. Des périodes d’inflation se sont déjà produites dans l’histoire et dans différents pays. Le plus souhaitable, bien évidemment, est que celle que nous connaissons se termine le plus rapidement possible. Cela étant, bien des événements peuvent survenir pour mettre un terme à cette situation. Peut-être qu’une répartition rationnelle des ressources pourra être mise en place, ainsi dans les grandes villes on peut envisager que certaines femmes notables dressent et tiennent des stands merguez-frites afin de contribuer à un élan de solidarité. Par ailleurs, un grand mouvement collectif de sobriété dans les dépenses de chacun peut à coup sûr également réduire les aléas de la situation. Si le plus grand nombre consent à réduire sa consommation, cela peut permettre de limiter les dangers de l’inflation. Un exemple donné par la frange la plus aisée est à même de contribuer à rendre la majorité de la population plus sensible, concernant les efforts à faire. Il se trouve qu’une part non négligeable des dépenses concerne les vêtements, il est donc possible de s’attendre à une retenue en la matière de la part des mieux lotis socialement. Il serait très louable de leur part de renoncer au moins dans un premier temps aux tenues de grandes marques. Ainsi, lors des soirées mondaines, à la place des robes de haute couture et des smokings, pourraient être privilégiées des tenues de travail et des blouses. En outre, afin de renforcer la cohérence dans cette démarche, les sacs à main de standing pourraient être avantageusement remplacés par des cabas lors de ces réceptions. Cela constituerait indiscutablement un geste fort en faveur de la lutte contre les difficultés liées au coût de la vie.

Cela dit, le secours peut très bien venir de ceux qui créent la richesse, à savoir les entrepreneurs. De nombreux innovateurs et créateurs de talent s’investissent sur des projets portant sur l’énergie. On l’a vu, c’est bien cette dernière qui est au centre des difficultés actuelles. Des industriels travaillent notamment sur des programmes portant sur l’hydrogène. Il n’est nullement exclu que l’une de ces initiatives, ou une innovation portant sur une autre ressource aboutissent et parviennent à apporter une solution spectaculaire à nos maux actuels.

Cette période d’inflation est probablement transitoire. Elle constitue peut-être les prémices de changements économiques à venir. Les grandes crises favorisent souvent l’émergence de solutions nouvelles. Une initiative pourrait éventuellement être mise en place comme par exemple le comité supérieur du papier hygiénique afin de coordonner toutes les compétences pour lutter contre les risques liés à ce produit. Ainsi des décideurs éclairés pourraient affirmer leur soutien total au papier toilette.