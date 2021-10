La crise énergétique en Chine menace l’économie mondiale

La Chine traverse l'une des plus graves crises énergétiques : la pénurie d'électricité dans le pays conduit à l'arrêt d'entreprises industrielles, et l'approvisionnement des immeubles résidentiels en électricité est régulièrement limité. Cette situation est survenue à cause d'une reprise rapide en Chine après la pandémie, et la demande d'électricité a dépassé l'offre.

Il n'y a pas si longtemps, c'est les défauts de paiement des compagnies chinoises endettées qui étaient considérés comme le risque principal pour l'économie mondiale, mais maintenant ce sont les problèmes d'énergie qui passent au premier plan. Les pertes éventuelles des entreprises à travers le monde à cause d'une nouvelle perturbation dans les chaînes logistiques mondiales sont déjà estimées à des dizaines de milliards de dollars, et les espoirs d'une substitution rapide en Chine du charbon par l'énergie "verte" semblent de plus en plus illusoires.

Les appels du parti communiste et du gouvernement adressés à la population et aux entreprises à économiser l'électricité étaient un fond permanent de l'actualité chinoise depuis des mois. Mais fin septembre, les problèmes ponctuels d'électricité ont dégénéré en crise à grande échelle : les coupures d'électricité sont devenues régulières en affectant les plus grandes régions industrielles du pays.

Dans le sud-est de la province Jiangsu, l'une des plus riches du pays, presque 150 entreprises ont été arrêtées, et pour plus de 1.000 usines et fabriques a été instauré un régime d'économie d'électricité de "deux heures - deux heures". Les entreprises d'une autre région primordiale pour l'économie chinoise, Guangdong, ont été confrontées à des restrictions d'électricité, alors que dans les provinces du nord-est Heilongjiang, Jilin et Liaoning les coupures ont principalement affecté les quartiers résidentiels, malgré un refroidissement notable.

Dans l'ensemble, la crise énergétique est survenue dans au moins vingt régions de la Chine qui représentent les deux tiers du PIB du pays. Selon l'agence Bloomberg, les problèmes ont touché les secteurs tels que la construction automobile, la production de l'électronique, la métallurgie, l'industrie chimique, l'industrie du meuble, etc. La pénurie d'électricité se reflète déjà sur les statistiques d'exportation de la Chine pour les produits énergivores. Ainsi, les exportations d'aluminium de Chine, au cours des huit premiers mois de l'année, ont diminué de plus de 10%, alors que les exportations entre avril et août ont chuté de presque 8 à 5 millions de tonnes.

Maintenant, les communiqués rapportés du front énergétique créent une image de mobilisation d'urgence. La semaine dernière, le vice-premier ministre chinois Han Zheng, lors d'une réunion extraordinaire, a appelé tous les hauts fonctionnaires responsables et les entreprises publiques à tout faire pour un approvisionnement stable du pays en électricité. La même rhétorique a été tenue par le Conseil chinois pour l'électricité, qui a déclaré il y a quelques jours que les livraisons de charbon dans le pays seront augmentées à tout prix.

Mais la Chine n'a plus accès au charbon en provenance d'Australie à cause d'un conflit politique avec ce pays : l'an dernier, les autorités chinoises ont renoncé à ses importations au profit des livraisons en provenance d'Indonésie, de Russie, des États-Unis, du Canada et d'autres pays. Au final, en huit mois, les importations de charbon en Chine ont diminué de 10% en glissement annuel, et maintenant il faut en chercher littéralement dans le monde entier.

La situation semble d'autant plus dramatique que l'économie chinoise reste en otage du charbon, qui représente près de 57% de la production d'électricité dans le pays, alors que la pression internationale sur les autorités chinoises exigeant de réduire les émissions de gaz à effet de serre grandit constamment.

La crise énergétique actuelle a clairement montré qu'il serait possible de remplacer rapidement et relativement sans problème les centrales de charbon par des éoliennes et des panneaux solaires en Chine. Les indicateurs absolus de la mise en service de sources d'énergie renouvelable (SER) sont effectivement impressionnants. Selon la direction nationale de l'énergie de la Chine, des centrales éoliennes d'une capacité totale de 71,67 GW ont été construites dans le pays. De plus, en 2020, la Chine a installé des panneaux solaires d'une puissance de 48,2 GW.

La construction de nouvelles centrales nucléaires et de barrages pourrait permettre de sortir de l'impasse actuelle, et la Chine planche effectivement sur des mégaprojets dans ces segments énergétiques.

Mais pour l'instant, ce sont des projets relativement à long terme sur fond de crise énergétique, qui a pris au dépourvu plusieurs analystes mondiaux. Ces derniers mois, les experts parlaient activement des problèmes des grandes entreprises chinoises, comme le promoteur immobilier Evergrande, qui se sont retrouvées au bord de la faillite risquant d'affecter toute l'économie mondiale. À présent, les analystes jugent tout à fait réelles les perspectives de ralentissement de l'économie chinoise à cause des problèmes énergétiques et la propagation d'effets toxiques bien au-delà de la Chine.

Parmi les segments de la production chinoise les plus touchés par les coupures de courant, les analystes parlent de puces électroniques, dont le déficit sur le marché mondial n'est toujours pas surmonté. En outre, la pénurie d'électricité a sérieusement impacté la production de l'électroménager, des vêtements et des jouets. Si les perturbations d'électricité duraient plus d'un mois, cela pourrait affecter de nombreuses compagnies qui s'empressent aujourd'hui de faire les stocks de marchandises avant la saison des ventes de fin d'année.

Alexandre Lemoine

