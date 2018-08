La crise migratoire en Europe : un autre symptôme de la crise mondiale

Un exemple d'échec des affaires mondiales : lorsque le nouveau gouvernement italien a clairement indiqué qu'il ne serait pas « le camp de réfugiés de l'Europe » et a refusé d'introduire des navires avec des immigrants, la conséquence a été immédiatement évidente chez son voisin, l'Espagne, où 22 000 immigrants sont arrivés depuis le début de l'année.

Le gouvernement espagnol n'assume pas le fardeau : il n'y a pas assez de policiers, pas assez de lits, pas assez de nourriture. Mais ce n'est pas le problème de l'Espagne ou de l'Italie, c'est le problème du continent. Les dirigeants de l'Union européenne ne parviennent pas à présenter une véritable solution à long terme, car ils prennent la décision d'ouvrir ou de fermer leurs portes pour des raisons politiques, économiques et de réputation.

Mais l'immigration de masse n'est qu'un symptôme. Elle s'ajoute à une longue liste de complexités qui constituent une crise mondiale aux multiples facettes à laquelle l'humanité est confrontée – socialement, économiquement et écologiquement. Et tous ces défis ont une racine commune : l'incompatibilité d'une humanité divisée avec un monde de plus en plus interdépendant.

C'est en Europe qu'un grand nombre de défis mondiaux surgissent en même temps, exigeant d'être résolus. Dans ce contexte, l'Europe d'aujourd'hui mange la bouillie amère qu'elle a cuisinée pour elle-même depuis l'époque de la course capitaliste colonialiste de la fin du XIXe siècle, où les puissances européennes avaient faim de la richesse des ressources naturelles et de la main-d'œuvre bon marché de l'Asie et de l'Afrique.

La fierté européenne raconte une histoire de contribution morale et culturelle aux populations primitives du Tiers Monde. Mais dans la pratique, l'histoire montre que de nombreux pays sous domination européenne n'ont pas reçu les moyens éducatifs, économiques et politiques leur permettant de rejoindre le reste du monde sur un pied d'égalité. En fait, les pays européens ont déraciné les anciennes valeurs spirituelles de l'Afrique avec la diffusion du christianisme, et ont conduit à la ségrégation ethnique, et même à des guerres civiles brutales, avec leur programme de division et de conquête.

Aujourd'hui, le boomerang revient en Europe. Les essaims d'immigrants africains qui inondent ses portes représentent un fardeau socio-économique pour les pays, tandis que des millions de musulmans remodèlent progressivement la culture européenne.

Tôt ou tard, nous reconnaîtrons tous que l'humanité est devenue une grande colonie dans laquelle habitent des immigrants de presque tous les pays. Parallèlement, notre inévitable interdépendance mondiale nous obligera à apporter d'importants changements socio-économiques afin d'équilibrer le niveau de vie dans tous les pays.

« Ne soyez pas surpris si je mélange le bien-être d'un collectif particulier avec le bien-être du monde entier », écrit le kabbaliste Yéhouda Ashlag dans son article « Paix dans le monde ». « Parce qu'en effet, nous sommes déjà arrivés à un tel point que le monde entier est considéré comme une seule société collective et une seule société (...) Par conséquent, chacun doit prendre soin du monde entier afin d'assurer sa propre existence ».

Une vision globale, un sentiment intégral, une pensée coopérative ne sont que quelques-uns des principes de la nouvelle approche que nous devons cultiver en nous. Un changement fondamental dans la conscience humaine est inévitable. Si nous en voyons la nécessité à l'avance et que nous y allons de notre propre gré, notre « migration » vers un nouveau monde connecté sera beaucoup plus pacifique.