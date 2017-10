Echec et Math.

Une légende raconte l’invention du jeu d’échecs.

Un sultan qui s’ennuyait demanda à son plus grand mathématicien de lui inventer un jeu pour le distraire et c’est ainsi que naquirent « Les Echecs ». Ravi, le sultan proposa au savant de le couvrir d’or. Celui-ci lui répondit avec un sourire qu’il voulait être payé en blé.

" - Combien de boisseaux de blé veux tu ?" demanda le Sultan.

"- oh je ne veux qu’un seul grain de blé pour la première case de mon jeu, le double pour la suivante, puis le double encore … jusqu’à la dernière case." répondit le savant.

Le sultan et sa cour se mirent à rire devant cette demande si modeste et le compte commençât. Pour la 8 ème case (dernière de la première des huit rangées) 128 grains furent déposés, portant le total à 255 grains. A la 16ème case les sourires avaient disparu il fallait 32 768 grains et le total était de 65 535 grains. Pour la 3 ème rangée il fallut mettre une cohorte de serviteurs à compter les grains puisqu’il en fallait 16 777 215.

Il restait encore 5 rangées encore à servir et la quatrième ne fut même pas remplie … il en fallait 2 147 483 648 pour la 32 ème case et il n’y avait ni assez de blé dans le sultanat ni assez de serviteurs pour compter …

Pour remplir les 64 cases il aurait fallu « 264+1 – 1 » soit environ 1,84*1019 grains de blé. Pour atteindre ce chiffre colossal il faudrait 7 récoltes de blé sur la surface entière de la Terre, océans compris.

Le Sultan et sa cour avaient découvert ce qu'était une fonction exponentielle !

Et la croissance dans tout ça ?

En France on a longtemps rêvé d’une croissance idéale de 3% qui compenserait un déficit de 3%. 3% chiffre modeste ? Sûrement pas !

Comme pour l'exemple de l’invention des Echecs, une croissance régulière de 3% est une fonction exponentielle impossible à réaliser à long terme.

Un exemple concret :

Soit un PIB de 100 avec une croissance de 3%. La 1ère année on obtient 100+3% soit 100*1.03 = 103. Mais la deuxième année on n’obtient pas 106 mais 106.09 car le PIB augmenté de sa croissance est passé à 103 donc 103*1.03= 106.09. On pourrait juger ce petit 0.09 d’écart comme dérisoire mais il ne l’est pas. En effet, au bout de 10 ans on pourrait dire que le PIB est de 100 + 9 fois3 soit 127. Mais le 0.09 a fait des petits et le nombre exact est de 130.48. Et on n’arrive pas à doubler en 30 ans soit 100 + 3*33 mais en 25 ans soit 203.28 … pas à tripler en 60 ans mais en 39 ans !

C’est le principe d’une fonction exponentielle qui est de faire croître de plus en plus vite …

La croissance des pays industrialisés occidentaux est située entre 1% et 2 % et pour des raisons mathématiques plus qu’économiques ces chiffres stagneront voire diminueront.

Pour les pays en voie de développement certains pays comme la Chine ou l’Inde ont des taux de croissance élevés de l’ordre de 7-8 % mais toujours pour des raisons mathématiques ces chiffres baisseront à moyen terme.

Plus tard ...

La Terre est un lieu fini et, sauf conquêtes d’autres planètes, la croissance sera limitée à moyen terme et impossible à long terme, non pour des raisons économiques mais pour des raisons mathématiques toutes bêtes …