La croyance et le doute

Il en est ainsi dans chaque individu, à avoir que la pensée fonctionne de façon antagoniste entre deux tendances opposées et pourtant complémentaires que sont le fait de croire et de douter de ce qui est ou de ce qui n’est pas. Notre mode de fonctionnement intellectuel oscille entre ces deux extrêmes qui confèrent sa personnalité à l’être humain.

Pourquoi croire, y a-t-il une nécessité du fait de valider une croyance et inversement doit-on douter de ce principe ?

Les expériences que nous vivons se hiérarchisent de façon précise selon des schémas organisationnels définis par la critique. Toute chose est appréhendée par des critères qualitatifs à partir de nos sens qui attribuent une valeur aux aliments, à la beauté, à la satisfaction, au plaisir, au bien-être et aux différents éléments environnants. Nous devons pour pouvoir évoluer, grandir, participer à la vie en société nous définir sur des thèmes différents qui nous permettent d’apprécier selon une échelle de valeur qui nous est propre les facteurs extérieurs mais également d’intérioriser ceux-ci en les assimilant comme propres à nous-mêmes. C’est ainsi qu’en catégorisant le monde et ses éléments nous nous l’approprions et en faisons notre double : je suis moi et le monde qui m’entoure puisque je l’ai bien cerné, dégusté, avalé, digéré et que j’en connais ses principes et ses mode de fonctionnement.

Donc en sachant qui il est, je sais aussi qui je suis par rapport à lui et ses constituants, dont mes semblables et mes dissemblables. Je suis à l’aise avec ceux qui me ressemblent, qui pensent comme moi et j’ai plus de difficulté avec ceux dont les critères particuliers me semblent étrangers.

Et croire, dans tout cela, quelle importance a cette fonction ? Elle est en fait centrale : ce n’est que parce je crois que ce que j’appréhende correspond à un modèle qui me convient que je peux assembler les différentes pièces du puzzle et me faire une idée de ce qui me semble cohérent, logique, structuré, tangible entre autres termes croyable. Et si je ne crois pas, si le schéma d’ensemble n’est pas compatible ; s’il est bancal, si une pièce ne correspond pas aux autres, et bien je doute, je remets en causes mes principes et je me pose des questions sur la véracité des faits que j’examine.

Il y a bien donc deux formes de pensées à la fois divergentes et nécessaires pour déterminer ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. En fonction des situations, des problèmes rencontrés notre questionnement sera : est-ce vrai ou faux ?

Nous ne pouvons mieux définir ce particularisme de notre existence qui nous guide du premier au dernier jour : ai-je raison, dois-je me conduire ainsi, quelles sont les bonnes réponses, y a-t-il un ailleurs que je ne connaisse pas, les sciences sont-elles exactes, quoi après ?

Toutes ces questions et bien d’autres ne sont que le fruit d’une pensée complexe faite d’idées enchevêtrées qui forment mon chemin et guident mes pas. Ce n’est que parce que dès mon premier ressenti embryonnaire j’ai apprécié toute chose intérieure et extérieure que je me suis déterminé, positionné, et dit mes certitudes et mes doutes sur ce qui est et qui n’est pas. Et ainsi, pas à pas, je construis ma voie, à la fois crédule et ignorant de l’inconnu.