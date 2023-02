La crucifixion de l’Ukraine...

@Lynwec

« Et hop, un énième article des gentils contre les vilains (ne cherchez pas, les rôles sont prédéfinis et non interchangeables) , bien manichéen ... »

Commentaire très pertinent.

Mais malheureusement, c’est jouer sur du velours, parce que, globalement, l’« opinion », c’est-à-dire tout le monde et personne, ou la plupart des gens, l’opinion, donc, fonctionne en système binaire et c’est là-dessus, en grande partie, que jouent la publicité et la propagande qui sont les deux facettes d’une même manipulation.

Ce qui est désespérant, c’est de constater qu’une personne sensée avec qui vous avez eu une conversation dans laquelle elle vous partageait partager vos conclusions et leurs conséquences, une fois dans l’isoloir, vote en obéissant à l’injonction de Big Brother et non pas avec son cerveau. Vous vous apercevez quand, dans votre bureau de vote, une seule voix est allée au candidat pour lequel vous avez voté, et toutes les autres à la majorité ou ç son repoussoir.

J’attribue ce phénomène de pensée binaire dominante au formatage réalisé dès le berceau et peaufiné par l’« éducation » (nationale et familiale). Dès que l’individu est confronté à un choix dépassant le oui ou le non (référendum), il est perdu et a recours à son surmoi, la morale, et non plus à son moi, la raison, parce que c’est comme ça qu’il a eu une illusion de sécurité pendant toute son enfance. Invetir le rôle symbolique de « parent » est le B.A.BA des politiciens qui savent qu’ils ont en face d’eux non pas des adultes, mais des enfants.