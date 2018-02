La CSG façon Macron

S'il est un domaine où les anciens, du moins, la plupart, possèdent une certaine avance sur les nouvelles générations, c'est probablement le calcul mental. Lors du passage à l'euro, les têtes d'ampoule de Bruxelles ont calculé un taux d'équivalence pour cette devise de 6.55957, je vous passe les petites décimales, ça ressemble à Pi, il faut demi-heure à un PC pour calculer à un million de décimales... Enfin, quand même pas, mais c'est pour dire !!

Las, embrumer les esprits des gens pour leur faire perdre contact avec leur monnaie a tourné court, le petit noir qui était le Vendredi à 5.00 Francs est passé - par magie - le Lundi à 1 Euro tout rond. Pratique et sans bavure, une augmentation commac, ni vu ni connu... T'as raison Léon !

Bien vite, les "cent balles" sont devenus quinze euros et les écrans de fumée sont vite tombés, tout le monde a compris que le litre de super était à 10 balles ainsi que le pain de campagne 400 grammes.

La fête est finie !!

Bon, le sujet.

Ces feignasses de retraités, qui n'ont d'autre chose à foutre que de regarder la télé et le solde du compte en banque (en général, y'a pas trop de chiffres, en fin de mois surtout !!), viennent de comprendre à quelle genre de mayonnaise ils venaient de se faire sodomiser. J'éviterais les termes plus courants pour ne pas heurter les âmes sensibles, je rappellerai juste que cette pratique, découlant du nom de la ville de Sodome, consiste à une pénétration sexuelle dans un orifice normalement utilisé à d'autres fins. Pratique agréable pour certain(e)s, encore que dans mon cas, un simple suppositoire à la codéine me fait pleurer quasiment une demi-heure. C'est un coup, pour ma part, à finir complètement déshydraté... Bref !!

1.7% qu'ils ont dit !! Si vous ne l'avez pas entendu un bon millier de fois, c'est que vous habitez aux Kerguelen, encore que ce territoire français a été certainement mis aux courant. Vous me direz, passer sa retraite dans cet endroit tient de la prouesse physiologique !!

Or, comme aurait dit le regretté Michel Colucci, qu'est-ce que je m'aperçois-je ? Hein ? (voix aigüe) Comment que ça se fais-ce ?

Sortons la calculette et voyons voir.

Déjà, le seuil de 1.200€ prévu par la com gouvernementale n'est pas toujours respecté. En effet, le calcul est indexé sur le RFR* ce qui fait que les complémentaires et autres pensions de réversion se retrouvent incluses dans la douloureuse.

Mieux, les 1.7% sont appliqués, non pas sur la retraite nette, mais sur la retraite brute, sur laquelle est encore appliquée - je te le donne Émile ! - la CSG... Ce qui donne, in fine, non pas 1.7 mais 1.83 au résultat final.

Si on prend en considération que le pauvre gars qui a perdu sa femme - Pan ! la réversion - fume - Pan ! la hausse des clopes - prend sa voiture pour aller au cimetière - Pan ! la hausse des carburants re-Pan ! la hausse des assurances et re-re-Pan ! les stationnements - la note finale à payer, j'en passe et des meilleures, va lui permettre de bien réfléchir à son vote pour un Président des riches qu'il a souvent plébiscité. Heu, oui, pas moi bien sûr... Faut quand même pas déconner, hein !!

Bref, on l'aura compris, la baisse des prélèvements obligatoires "qui étranglent le pays" prévue de 20 milliards (faut bien ça !!) sur le quinquennat jupitérien, commence mal, très mal.

Vous avez critiqué les hausses de prélèvements à cet illuminé de gauchiste de Hollande, vous allez adorer le matraquage fiscal - enfin, pas pour tout le monde** - à la mode "nouveau monde" de Messire Macron.

Ceci dit, il semblerait que la com effrénée à laquelle se livre ce gouvernement commence à atteindre ses limites. Malgré l'omerta télévisuelle qui règne en ce moment, les moments difficiles s'enchainent. Entre la réception plutôt musclée de Bruno Le Maire à PSA Mulhouse et la mise à l'écart d'une journaliste gênante - pourtant accréditée par Matignon - lors d'une visite d'Edouard Philippe chez l'Oréal, les moments difficiles s'accumulent.

Le statut des cheminots, grevant dangereusement l'équilibre financier de la SNCF, remis en question pourrait bien jouer le rôle de déclencheur pour cristalliser tout un tas de mécontentements divers suite à la régression, pardon, la réforme sociale du pays France.

En tout cas, avec les sources d'information disponibles et la réalité constatée sur le terrain, il ne fait plus aucun doute dans l'esprit des gens sur la volonté de transformer ce pays où il faisait bon vivre en une entreprise rentable où la place pour la vie tout court sera réduite à la portion congrue.

Bonne retraite à tous... Si vous y arrivez !!

*Revenu Fiscal de Référence

**Dany Boon adore Macron, ainsi que Line Renaud. La fin de l'ISF n'y est sûrement pas pour rien !!

Et... Merci à Cerbère pour ses dessins !!

