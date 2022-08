La défenseure des droits découvre la différenciation pédagogique

Parlons-en de la différenciation pédagogique ! je dis parlons-en car de mon point de vue elle est quasiment inexistante. Les enseignants ne la font pas car au fond je me dis qu’ils ne savent pas le faire, alors ils sont à moitié pardonné car...ils pourraient réfléchir à comment la faire ? Mais on ne se pose plus de questions car les enseignants se sont résignés à ce que des enfants réussissent et d ’autres échouent...bien entendu les premiers sont souvent leurs propres enfants !

Pour ma part, il me semble que les enseignants ont mis une distance effroyable entre eux et les enfants, la preuve en est que par plus tard que ce matin, j’ai vu lors de la récréation des enfants de petite section pleurer sans qu’aucun adulte présent consent à les consoler ! Alors aider un élève en difficulté...il ne faut pas rêver.. ce sont les parents qui devraient s’en occuper et puis si ce n’est pas possible alors on va solliciter le RASED et le CMPP et le CMPEA et ....bref le but c’est de s ’en débarrasser. Mais la différenciation pédagogique...c’est fait pour faire plaisir à notre inspectrice ou inspecteur le jour de notre notation ?