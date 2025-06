La démesure chinoise...

On nous parle d'écologie ?

De tri sélectif ?

De réchauffement climatique ?

La Chine n'en a cure... elle poursuit ses réalisations toujours plus gigantesques et dévoreuses d'énergie.

"La Chine a inauguré la plus grande piste de ski intérieure de la planète. Elle se trouve à Shanghaï.

À Shanghaï, voici un grand écart de la météo : à l’extérieur, la température est de 30 degrés et les Chinois et les Chinoises arborent des tenues légères. Quelques minutes plus tard, les voilà en combinaisons et vestes polaires. Bienvenue dans le grand froid : il fait -7 degrés.

"Moi, je viens pour profiter de la fraîcheur", témoigne une jeune Chinoise...

C’est une station de ski avec des dizaines de chalets en carton-pâte. Télécabines, télésièges, et un petit train pour profiter du paysage : 90 000 mètres carrés de domaine skiable, c’est un record.

La piste mesure 460 mètres, il y a plusieurs virages, malgré tout, c'est la plus longue en intérieur dans le monde.

Un journaliste teste la piste : ce n'est pas le grand schuss mais plutôt le chasse neige prudent...

La Chine a découvert le ski avec les Jeux olympiques il y a deux ans, beaucoup sont débutants et ici, chacun a sa technique.

"Moi, j'ai mis une tortue sur les fesses, c'est moins douloureux en cas de chute..." dit une Chinoise.

"A Shanghaï, il ne neige jamais, alors venir ici, c'est un rêve !" témoigne une autre.

Deux milliards d’euros ont été investis. La station comporte 33 canons à neige et un espace réfrigéré toute l’année. Est-ce bien raisonnable ? C’est la question qui fâche.

"Quand on prend l'avion pour faire du ski dans d'autres pays, je pense que l'empreinte carbone est plus importante que pour venir ici." explique un Chinois.

"Par rapport à l'écologie, je pense qu'il faut trouver un équilibre, mais on ne va pas s'arrêter de vivre..." dit une jeune Chinoise.

Le coût énergétique demeure un secret bien gardé. Il existe 60 stations de ce type en Chine, et pour un spécialiste, la course au gigantisme est bel et bien lancée.

"Jusqu'à présent, Dubaï avait le plus grand complexe de ski en intérieur au monde. On estime que celui de Shanghaï devrait consommer quatre fois plus d'énergie..." témoigne un spécialiste de l'environnement.

Sur le toit, au dessus des pistes, ouvrira bientôt un immense parc aquatique, autre symbole de la démesure chinoise..."

Skier dans un espace clos et artificiel ? Est-ce vraiment enviable ? Est-ce vraiment du plaisir ?

