La démission

Elle est rentrée dans mon bureau comme chaque matin à la main une fleur qui brille et à la bouche une refrain nouveau. Sauf que là, le refrain était vraiment nouveau…

Je suis venue te dire que je m'en vais

Tout de suite j'ai compris, à sa fausse tête de chien battu…Merde, manquait plus que ça, c'est pas le moment, on a assez de soucis comme ça !

Et tes larmes n'y pourront rien changer

Bon c'est vrai il y a des départs plus tristes que d'autres. On a beau se répéter la phrase convenue "un départ est à la fois une opportunité pour celui qui part et pour ceux qui restent…", on s'attache quand même, on n'est pas fait de bois… Mais bon, je suis un manager confirmé, je ne vais pas non plus pleurer comme un bébé…d'ailleurs me reste-t-il des larmes ?

Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais

Ho ! Faut pas me laisser croire que vous allez vous faire bercer comme une feuille morte ! C'est votre choix et vous me semblez bien vivante ! et inutile de prendre votre air attristé ! C'est nous qui sommes dans la panade, on avait pensé mais pas vraiment anticipé votre départ !

Je suis venue te dire que je m'en vais.

Bon ça va, c'est dit, pas besoin de le chanter. Il faut l'écrire, maintenant, une bonne lettre remise en main propre, inutile de trainer ! On va pas y passer la journée !

Tu te souviens des jours anciens et tu pleures

C'est vrai que c'était bien, les jours anciens. C'est toujours mieux d'ailleurs, les jours anciens. Là je me sens seul, subitement. Il va falloir recruter, former, motiver, bref remettre le couvert… la vie d'un manager est un éternel recommencement !

Tu suffoques, tu blêmis à présent… qu'a sonné l'heure

Ha, ça se voit tant que ça ? Ben vous n'avez pas l'air à l'aise non plus…et vous n'allez pas nous la jouer "la revanche de Birkin", même si vous en avez un faux air, non ? Finalement ce n'est qu'une démission…

Des adieux à jamais, oui je suis au regret… de te dire que je m'en vais

Hou la la dans le monde de l'entreprise il ne faut jamais dire jamais ! Vous allez prendre l'air, voir ailleurs, mais vous avez été nourrie ici, biberonnée aux meilleures pratiques du management, le sevrage ne sera pas si facile…(là je regarde mes chevilles en esquissant un petit sourire…)

Oui je t'aimais, oui, mais… je suis venue te dire que je m'en vais

Ben voilà , une déclaration d'amour maintenant ! On construit une relation durable, basé sur un management tourné vers l'homme (là en l'occurrence la femme), parfois un peu borderline avec l'affect, on crée l'envie et on se fait larguer sans ménagement ! L'amour ne suffit plus, l'eau fraiche non plus, ça ne suffit pas pour vivre et encore moins pour bosser !

Tes sanglots longs ne pourront rien changer…

Allez, une petite larme quand même, pour la route…bonne chance !