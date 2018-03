Prenant pour exemple l’interminable campagne électorale étatsunienne de 2016, nous démontrons, preuves à l’appui, que les élections « démocratiques » bourgeoises – peu importe qu’elles soient orchestrées et manipulées discrètement ou ostensiblement – sont fondamentalement anti-ouvrières...

La démocratie aux États-Unis Les mascarades électorales

ROBERT BIBEAU

ISBN : 978-2-343-14467-2

17 € • 156 pages

RÉSUMÉ

Prenant pour exemple l’interminable campagne électorale étatsunienne de 2016, nous démontrons, preuves à l’appui, que les élections « démocratiques » bourgeoises – peu importe qu’elles soient orchestrées et manipulées discrètement ou ostensiblement – sont fondamentalement anti-ouvrières et ne visent qu’à renforcer « l’État providence » pour les riches. Elles ne visent qu’à désarmer et compromettre la classe prolétarienne et l’inciter à remettre son sort entre les mains de l’État fétiche, l’état-major central du grand capital. Nous verrons que la démocratie électorale bourgeoise est un leurre pour distraire la classe prolétarienne de sa mission historique.

L’AUTEUR

Robert Bibeau fut militant dans des groupes de gauche dans les années 70-80, puis militant syndical dans les années 90. Il est aujourd’hui l’éditeur du webmagazine international http://www.les7duquebec.com et a publié plusieurs ouvrages dont Question nationale et révolution prolétarienne sous l’impérialisme moderne (L’Harmattan, 2017). COMMANDER SUR AMAZON

SOMMAIRE

Prologue

Chapitre 1 : L’Amérique – un pays continent déclinant

Chapitre 2 : Mascarades électorales au pays des yankees

Chapitre 3 : Une nouvelle « révolution » américaine ?

Chapitre 4 : Comment « instrumentaliser » une potiche capitaliste ?

Chapitre 5 : Un président ordinaire, Donald s’en va-t-en guerre

Chapitre 6 : « America comes first again ! » éventualité ou billevesée ?

Chapitre 7 : L’assermentation controversée de Donald Trump !

Chapitre 8 : Comment imposer la guerre à qui ne veut pas la faire ?

Épilogue La première manche du cirque électoral français terminée quel bilan tirer ?

Notes

EXTRAITS

Une campagne électorale pour les présidentielles américaines débute officiellement en février de l’année d’élection alors que le scrutin a lieu en novembre. Une kermesse électorale commence toujours par la mise en condition de l’électorat par les machines électorales des principaux candidats, les tiers partis servant de faire valoir ou de repoussoir. Une campagne électorale ne vise pas à laisser choisir un candidat par les électeurs, mais à indiquer aux électeurs quel candidat sera leur choix. Pour y parvenir, un imposant arsenal de propagande est mis en branle dans lequel plusieurs centaines de millions de dollars sont dilapidés. Nul ne sera étonné d’apprendre qu’« un sondage Gallup effectué en février 2016 indiquait que 76 % des Étatsuniens étaient insatisfaits de la façon dont la politique se déroule dans leur pays », euphémisme pour décrire la hargne convulsive qu’éprouve les Américains aussi bien de la classe bourgeoise déjantée ; de la petite bourgeoisie paupérisée ; de la classe prolétarienne précarisée ; que des couches pauvres et déshéritées de la société. (…)

Être spolié par un maître prospère qui laisse tomber de sa table de charité quelques miettes à partager ça peut toujours se tolérer, mais être exproprié par un banquier endetté, prétentieux, arrogant et incompétent, c’est vexant. Les alliés d’hier se démarquent de plus en plus ouvertement et prennent la pose qui leur sied, celle de prétendant à la curée. La défection affichée, ou cachée, des alliés voilà ce qui se dessine à l’horizon. La clique militariste trumpiste est censée y mettre fin. (…)

Ce qu’ils leur restent à découvrir, à ces prolétaires de la misère, c’est que si un soupirant de l’establishment, qui semble différent, parvient au nirvana de la présidence, à la Maison-Blanche, dans le Bureau ovale, il ne pourra rien changer, ni rien régler des problèmes du capitalisme en faillite. En effet, les problèmes de l’Amérique et du monde capitaliste ne sont pas causés par la mauvaise gouvernance d’une équipe démocrate comparée à une équipe républicaine, ou encore sociale-démocrate (Bernie Sanders), socialiste ou même communiste (!) comme l’ont démontré tant d’élections truquées dans d’autres contrées. (…) l’establishment du Parti démocrate n’a pris aucun risque et les organisateurs ont truqué les résultats des primaires en faveur de leur favorite. C’est sur le flanc droit du cirque électoraliste que s’est produite la rixe. Un candidat, soi-disant atypique, a fait des siennes et s’est emparé du poste de candidat à la présidence sans s’être soumis au directoire de la faction républicaine, l’autre face de la farce électorale d’alternance.