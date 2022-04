La démocratie chez les populistes ...

A peine les résultats étaient-ils proclamés, que des commentaires pour le moins surprenants montaient de toute part de la part d'une classe politique secouée depuis l'entrée en scène de ce très jeune président en 2017 ; et qui suscite tant de haine irrationnelle trahissant une jalousie envers quelqu'un de jeune, de beau, de cultivé, de brillant, de diplômé des meilleures écoles ... et de surcroit Mozart de la finance, comme le moque Marine Le Pen qui s'embrouille dans les chiffres et veut raser gratis sans dire comment financer ses propositions populistes !

Il reste à Macron de laminer le FN et d'en finir avec la dynastie Le Pen qui commence à se fissurer et où les ego et les couteaux s'aiguisent pour devenir chef du FN. Marine avait écarté le père pour devenir cheffe à la place du chef. Sa nièce Marion veut prendre la place de la tante. Elles ont beau changé la forme, jusqu'à effacer le nom Le Pen de leurs affiches, mais le fond de ce parti reste le même. Et Zemmour tel raminagrobis, veut récupérer leur parti pour l'élargir aux autres divers droites !