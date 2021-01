La Démocratie en péril

Les événements de ces derniers jours intervenus aux USA, révèlent l’ampleur de la crise qui frappe, directement en plein cœur, l’ensemble des pays occidentaux, au point de mettre en péril la pérennité des principes et valeurs qui forment le socle de nos systèmes démocratiques.

En quelques jours, devant nos yeux incrédules, nous avons vu un Président en exercice contester, sans avancer aucune preuve sérieuse, le résultat d’élections démocratiques et appeler ses partisans à la sédition, bien que ses recours aient été systématiquement rejetés par la justice américaine, y compris par la Cour Suprême qui est majoritairement dominée par les Conservateurs.

Nous avons constaté que ses partisans suivaient aveuglément, sans posséder de la moindre évidence, la thèse de leur héros en mettant en doute, en vrac, la validité des Institutions et l’honnêteté :

-de l’ensemble de la classe politique, y compris de leurs propres représentants

- de l’appareil judiciaire et de l’administration, pourtant sous les ordres directs de leur mentor,

- de l’ensemble des médias, y compris ceux comme Fox News qui ont toujours soutenu Trump tout au long de son mandat.

Nous avons eu droit au spectacle, inédit et affigeant :

- de partisans, qui ont pris d’assaut et envahi des institutions parlementaires,

- de médias déchaînés et passionnés, qui sonnaient l’hallali, pour abattre définitivement ce Président, une fois vaincu, qu’ils abhorrent, afin de lui ôter toute possibilité de se représenter dans 4 ans,

-de politiciens irresponsables, visiblement motivés par des haines et rancoeurs personnelles, appelant à destituer ce même Président, à 12 jours de la fin de son mandat, ce qui est totalement ridicule et risque stupidement d’aggraver le fossé, dangereux et profond, qui existe désormais entre les deux moitiés de l’électorat américain, pro-Trump et anti-Trump,

- d'une Présidente de la Chambre des Représentants, appeler lamentablement - ce qui est absolument inimaginable- les chefs militaires, à s’assurer que le dit Président, ne risquait pas de déclencher, suite à un accès de folie soudaine, le feu nucléaire et l’apocalypse ( contre qui ? contre les états américains, gouvernés par des Démocrates ou qui avaient voté contre lui ?),

-d'une poignée de petits génies informatiques, décider, seuls comme des grands, de supprimer l’accès de 74 millions, 74 millions ! de citoyens américains, aux pensées et aux réactions de leur héros, encore Président, sous prétexte qu’il met en danger le pays en contestant le résultat des élections.

Ce triste et incroyable vaudeville doit nous conduire à retenir un certain nombre de leçons, valables pour toutes les démocraties qui subsistent dans le monde entier.

Le clivage qui existe et s’aggrave partout, entre d’une part, des puissants richissimes, leurs créatures politiques et les médias et l’intelligentsia qu’ils contrôlent ou manipulent, et d’autre part, des peuples, composés de gens modestes, qui luttent péniblement pour vivre, conserver leurs emplois et avoir accès à la santé, à l’ éducation et à la culture. Ce fossé doit être combattu sérieusement.

Il n’est plus possible de laisser croître la richesse démesurée de quelques-uns aux dépens d’une majorité d’humbles citoyens, négligés, exploités et méprisés ( les sans dents !), qui ne croient plus en rien, vivent sans espoir, et constituent une proie facile pour tout candidat dictateur, beau parleur et charismatique.

Le besoin de remédier au niveau, tristement bas et insuffisant - tant sur le plan intellectuel que moral- de beaucoup de personnages politiques, journalistes et prétendus intellectuels, occupant dans tous nos pays, de hautes fonctions et responsabilités, ou bénéficiant d’une audience et d’un prestige injustifiés.

La nécessité de libérer les médias écrits et audiovisuels de l’emprise des quelques magnats qui les possèdent et des annonceurs publicitaires qui les nourrissent, afin de leur redonner une véritable indépendance éditoriale et financière, sous le contrôle d’organismes neutres politiquement et autonomes financièrement . Le besoin de mettre en place dans les délais les plus brefs possible ( ce qui est loin d’être évident ) des règles internationales qui confient la gouvernance démocratique des réseaux informatiques et sociaux à des instances indépendantes et neutres. En outre, il faut absolument doter l’Europe de réseaux de télécommunications et d’un web, autonomes et indépendants, du gouvernement US et des GAFA. L’obligation de réaffirmer et de faire respecter la liberté d’opinion, de penser et d’expression, en bannissant les dérives actuelles du politiquement correct et la tendance inquiétante qui prévaut et sévit partout, d’interdire à ceux qui pensent différemment de vous de s’exprimer et de débattre, en se plaçant sur le terrain propice de la lutte entre le bien et le mal, afin d’ interdire à leurs idées divergentes d’être connues et publiées.

Ainsi, je considère qu’il est anormal d’interdire à Trump de s’exprimer et de disposer de comptes sur les réseaux sociaux, même si je pense, à titre personnel, qu’il est totalement narcissique et méprise totalement les principes démocratiques, mais tant qu’il ne viole pas la loi, autrement qu’au niveau du langage, même si ses idées sont folles et mensongères, il faut laisser à chacun le droit et la possibilité de constater et de vérifier par soi-même la validité ou l’aberration de ses positions et je respecte le droit fondamental et irréfragable de tout autre de penser autrement que moi au sujet deTrump.

D'autant que, demain, en utilisant les mêmes mécanismes que ceux utilisés contre lui, on peut imaginer que s’installe une censure insidieuse de toute opinion s’écartant de la norme jugée comme politiquement et moralement correcte, dictée par une majorité ou une minorité détenant le pouvoir, ce qui est le plus court chemin vers la dictature.

Le fait de laisser à tous la possibilité d’exprimer ses opinions, même aberrantes, est le prix à payer pour la liberté de penser et de s’exprimer et préserver la démocratie, impératif qui doit primer sur toute autre considération.