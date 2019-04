La démocratie en souffrance

Michela Murgia, est une écrivain italienne, qui travaille depuis qu'elle était élève, à 14 ans. Elle a été ouvrière, serveuse, opératrice téléphonique, ... Depuis, elle écrit des ouvrages et des pièces de théatre de grand succès.

Ceux qui ne savent répondre aux personnes de gauche, cultivées, aux idées et au discours clairs, les traitent, dans la péninsule, de "radicaux chics". Cela ne veut rien dire, sauf que ceux qui emploient cette formule ont décidément un flagrant manque d'arguties. Aussi Michela Murgia se retrouve-t-elle actuellement au centre des applaudissements, non pas pour un livre, mais pour sa réponse claire et infaillible au fameux "radical chic" lancé inconsidérément par le non-moins fameux, mais pour de tristes motifs, Salvini.

Murgia a aussitot brandi son curriculum vitae, en en proposant la comparaison avec celui de Salvini, en ce qu'elle appelle la synthèse des curricula.

Et c'est évidemment irrésistible, mais aussi ... significatif.

Elle rappelle, et à l'origine la remarque a été faite par les collègues parlementaires européens de Salvini, que celui-ci s'est fait traiter de "fannullone" (fainéant) en réunion plénière, où il n'est quasi jamais présent.

Des journalistes l'ont dit, et elle le répète, Salvini s'agite beaucouop publiquement, mais il est peu souvent en son ministère. En revanche, elle souligne le fait que qui se permet comme lui de lui faire des remarques a toujours vécu, et grassement, de la politique, sans qualification.

Le triste spectacle d'un personnage politique qui s'en prend, individuellement, à des intellectuels et à ses détracteurs, pose question. Quand la politique s'oppose aux intellectuels, la démocratie est en danger.

Il est bien connu que l'ignorance est plus facile à gérer que la connaissance. Ceux qui pensent dérangent. Et s'ils pensent à contre-sens de qui veut le pouvoir, c'est encore plus perturbant.

Avant de voter aux Européennes, les Italiens, et tous les électeurs européens ont l'urgent devoir de se demander s'ils tiennent aux valeurs démocratiques, s'ils veulent défendre les libertés fondamentales.

Une démocratie qui permet aux politiques de décider si des personnes protégées par une escorte pour menaces suite à la dénonciation de faits criminels, se retrouvent en plus menacées de ne plus en bénéficier, qui laisse ces politiques insulter les citoyens est une démocratie en souffrance. Elisons ceux qui se porteront à son aide !