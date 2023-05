La démocratie... enfin

Est-il possible de construire un Monde un peu moins injuste à côté ou à la place de celui que nous proposent les Hommes politiques, les religieux, les financiers ?

Le numérique envahit tout, les sphères financières n'ont jamais été aussi puissantes, la recherche de passions tristes qui s'est répandue dans toutes les strates de la société rend impossible tout rêve commun, faut-il s'en offusquer ou au contraire profiter des opportunités qui s'offrent ?

Deux mesures simples et faciles à mettre en oeuvre permettraient de résoudre la plupart des problèmes : une baisse du temps de travail dans tous les pays du Monde et une consommation équitable des ressources fossiles.

La quantité totale*, de gaz à effet de serre émise chaque année pour tout individu représente son emprise réelle sur les richesses de la planète, bien plus que son état de fortune. Un partage équitable implique donc de réglementer pour chacun ses émissions de gaz polluants et donc aussi la quantité d'énergie qu'il utilise au détriment des ressources naturelles non renouvelables. L'Afrique qui représente 18% de la population mondiale émet globalement 4% des gaz à effet de serre. Un habitant de la République démocratique du congo n'émet qu'un millième de la quantité d'un habitant du Qatar. Il est donc indispensable d'établir une valeur unique de consommation individuelle autorisée pour l'ensemble de l'humanité. Si l'émission de tout individu est supérieure à la norme retenue, il devra acquitter un impôt progressif, en deça il recevra une allocation de compensation.

Les modes de production vont drastiquement changer grâce à la mécanisation, l'automaétisation et le numérique. Il faut en profiter pour mettre fin à une compétition mortifère qui ne profite qu'aux nantis qui veulent toujours produire plus de n'importe quoi. Pour ce faire, une diminution du nombre hebdomadaire d'heures travaillées doit être imposée dans le monde entier et simultanément pour ne pas déséquilibrer artificiellement les échanges.

Proposer des mesures équitables voire généreuses est louable, encore faut-il les faire appliquer.

Une proposition de réglement implique la mise en place d'un rapport de forces pour le faire appliquer. Ce faisant, généralement, on oublie les idées généreuses originelles. La "non-consommation" est la seule arme légitime, elle est efficace si elle est coordonnée. Il est possible de décider qu'un produit précis doit être évité ou même banni des achats non pas à cause d'une spécificité particulière ou une nocivité prétendue mais seulement pour faire entendre les moyens de pression à disposition. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que des groupes, des partis, des clans, des fratries se forment qui se battront pour faire prévaloir leur opinion de groupe plus que pour l'intérêt général.

Dans ce but, un site est créé pour tout contributeur dûment identifié. Les textes sont acceptés après examen de médiateurs eux-mêmes contributeurs d'au moins quatre textes déjà publiés.

L'initiative des actions se fait grâce à un conseil scientifique constitué de personnes titulaires d'un Doctorat d'Etat en Sciences (Chimie, Physique, Biologie). Les conseillers sont choisis à leur insu et aléatoirement au sein des registres universitaires officiels. Ils émettent un avis ou un vote après sollicitation et sont ensuite exclus du conseil. Les conseillers ne peuvent pas se contacter ne se connaissant pas.

La nature des initiatives provient de citoyens contactés selon un processus appârenté aux sondages d'opîniuon pour avoir une bonne représentation sociologique.

Chacun peut exprimer son avis ou son opinion mais toujours individuellement sans a priori miltant d'aucune sorte.

*La quantité totale s'entend pour toutes activités de production (y compris les importations), de transport et les activités du tertiaire pour les usagesq publics, privés, professionnels.