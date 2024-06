La démocratie est un combat permanent...

Athènes est considérée comme le berceau de la démocratie moderne. Une démocratie imparfaite dans une société imparfaite. Les démocraties modernes en sont des versions améliorées mais toujours imparfaites. Ces imperfections correspondent à l’état des sociétés et conditionnent leur survie : elles permettent l’exercice du pouvoir par les dominants dans des conditions acceptées par les dominés. Quand la violence de ces situations devient insupportable, elle peut entraîner des révoltes, plus ou moins violentes, quelques fois étendues. Les dominants acceptent alors des compromis s’ils ne leur enlèvent pas l’essentiel du pouvoir ou les répriment sans ménagement quand ils se sentent menacés. Ainsi les sociétés évoluent à travers situations de violence et actes de violence, répressions, compromis. Les révoltes ébranlent quelquefois, renversent rarement la domination qui se perpétue ou se renouvelle après quelque temps.

À Athènes, femmes (esclaves ou non), esclaves, métèques et étrangers étaient exclus des décisions. Cette exclusion était justifiée : déchargés des tâches subalternes, les citoyens pouvaient consacrer leurs compétences à l’essentiel : gérer la cité.

Abraham Lincoln, discours de Gettysburg, est souvent cité pour définir la démocratie : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Véritable tour de passe-passe repris par les constitutions de la Quatrième République (1946) et de la Cinquième (1958).

Malgré la Déclaration de l’homme et du citoyen de 1789 proclamant l’égalité de tous, ce n’est qu’en 1848, après 60 années mouvementées, que le suffrage universel masculin a été institué et l’esclavage supprimé dans les colonies françaises. Le suffrage universel a été renforcée par la scolarisation, l’extension du droit de vote aux femmes, près de cent ans plus tard puis aux 18-21 ans.

D’autres étapes demeurent pour qu’il soit réellement universel : extension aux étrangers, démocratisation de l’enseignement, indépendance des moyens d’information de plus en plus contrôlés par les puissances de l‘argent..

La France, Royauté, Empire ou République, a construit un empire colonial dans lequel les valeurs démocratiques pouvaient être, quelquefois, proclamées mais jamais appliquées. Les privilèges de la démocratie imparfaite étaient réservés aux citoyens de l’hexagone.

Pour les autres, la demande de liberté, d’égalité était fortement réprimée, aboutissant aux succès bien connus de Dien-Bien-Phu à l’Algérie.

Deux longues guerres qui ont conduit à l‘indépendance, contre la France, du Vietnam, du Laos, du Cambodge, de l’ Algérie, avec comme effets collatéraux, l’indépendance de tous les pays africains colonisés. La France ne pouvait faire la guerre à tous en même temps.

En février 2017, le futur président Macron reconnaît que la colonisation :

C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. »

Malgré cette lucidité, le poids politique d’une droite obstinée dans les erreurs du passé et la fatuité du président Macron d’ordonner l’histoire, les choses en sont restées là.

Elles ont même régressé en Nouvelle Calédonie où Michel Rocard et Lionel Jospin avaient réussi à rétablir un dialogue et une perspective d’avenir réconcilié, fortement compromis aujourd’hui par la volonté de passage en force du président Macron…

Pour Nicolas Sarkozy, l’Afrique n’était pas entré dans l’histoire, la France sort de l’histoire et de la géographie, par la petite porte.

Cette association d’une démocratie relative à l’intérieur et sa négation dans la colonisation n’est, hélas, pas une particularité française.

Toute colonisation est contraire à la démocratie même très imparfaite.