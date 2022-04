La démocratie ne provient pas d’élection, ... au contraire !

Le cheminement qui privilégie les zélites, les sachants, les héritiers, les plus riches, …, bref : le bloc bourgeois, consiste simplement à faire croire aux gueux qu’ils ont le choix, or les gueux ne voient pas vraiment que ce choix existe seulement au moment du vote, parmi une sélection de candidats, où ils n’ont rien impulsé ni voulu.

C’est effectivement la seule fonction du vote dans notre systeme politique. Donner l’illusion pour faire durer le bouzin

Autrement formulé par Coluche : si ca servait à quelquechose ce serait interdit depuis longtemps

en revanche le tirage au sort ca marche pas sur 70 millions de personnes avec le niveau de complexité de nos sociétés contemporaines. Je vois pas en quoi confier les clés du pays à Mme Michu changerait quoi que ce soit, ca reviendrait au final à renforcer l’Etat profond et donner les pleins pouvoirs aux technocrates.

Ya pas de mystere : soit on joue la democratie, mais ca va imperativement avec une education populaire performante, des garde fous institutionnels, et des regles visant à éliminer/reduire les possibilités de manipulation (diversité des média, interdiction des sondages, etc...). C’est le choix qu’avaient fait nos grands parents, qu’on a vidé de sa substance en virant tous les garde fous et en abandonnant l’education populaire

Soit on abandonne l’idée de démocratie au profit d’un autre systeme, oligarchique celui ci, dont les motivations risquent de ne pas aller dans le sens du bien commun. Ce que nous avons donc aujourd’hui

Le vote actuel sert à maintenir l’illusion qu’on est toujours dans le premier cas alors qu’on est clairement déjà dans le second