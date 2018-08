La dénudée et les quarante violeurs

Aujourd'hui, c'est avec le cœur lourd que je m'adresse à vous chers lecteurs, lourd de peine, de reproche mais surtout lourd d'indignation.

Il y'a près d'un an, dans mon beau pays le Maroc, une vidéo a été postée. Une vidéo mettant en scène l'agression collective en plein jour d'une jeune femme souffrant de troubles psychologiques (Imane pour les intimes) dans un bus public de la ville de Casablanca. Le fait est tel, et il restera marqué au fer rouge dans la mémoire de la demoiselle pour le restant de ses jours. Comment en sommes-nous arriver là ? Qui doit-t-on blâmer ? Qui doit-on condamner ?

Les agresseurs n'atteignant même pas l'âge de la majorité pour certains ? La victime qui a oser dévoiler plus que ce que pouvait en supporter d'autres ? Le chauffeur de bus ainsi que les personnes autours qui n'ont pas oser porter assistance à une personne en difficulté de peur de se faire trucider ? La compagnie qui autorise de tels écarts au seins de leurs bus ? Les parents qui n'ont visiblement pas eu la capacité ou les moyens d'inculquer les bases de la tolérance à leurs descendants ? La société marocaine qui nous impose encore à ce jour ses croyances extrémistes/conservatrices/moyenâgeuses (sélectionnez la proposition qui vous conviens le mieux) ? Les gouvernants qui ferment les yeux sur ce genre d'attitude parce que de toute manière ces choses ne les atteindra jamais eux ou leurs proches ?

Et bien laissez moi vous dire chers lecteurs, c'est notre faute à tous, à tous sans exceptions à nous tous, à nos voisins, à nos amis, à nos familles, à moi, et même à toi cher lecteur, sauf excepté la victime bien évidemment, les victimes. Honte à nous tous peuple marocain ! Nous avons laissé la culture du viol et de la sauvagerie indécente se développer dans nos entrailles, dans les entrailles de nos enfants et c'est ce qui causera notre perte. Jusqu'à quand détournerons nous les yeux ? Jusqu'à quand rejetterons nous la faute au autres ?

On se réconforte en disant que ce n'est pas forcement notre faute, que cela est dû à une volonté extérieure, qu'on y peut rien de toute façon qu'après tout si un événement est sensé arriver, il adviendra tout simplement, ça ne sert à rien de luter les choses tournent ainsi et puis voila. Alors, les femmes s'y font, elles se soumettent, couvrent toutes leurs parties de leurs anatomies, n'osent plus sortir sans une présence masculine à leurs côtés (un membre de la famille bien évidemment parce que sinon, c'est une traînée) mais figurez vous, que cette réalité n'est que celle d'une partie de la population (une grande majorité certes mais uniquement une partie) l'autre partie représente l'élite, la population dorée, ceux qui ont véritablement le pouvoir de changer les choses, ceux pour qui désirs est synonyme d'ordres, mais qui bien évidemment ne lèveront pas le petit doigts pour sauver ce Maroc naufragé.

Savez-vous pourquoi ? Et bien c'est très simple, ils ne connaissent pas et n'auront jamais à connaitre ce genre de situations. Leurs femmes et leurs enfants se déplacent en chauffeurs privés, étudient dans leurs meilleures écoles du royaume pour finalement s'envoler dans une belle ville à l'étranger, oh et bien sûr il ne respectent pas forcément les mœurs, ils optent plus pour la modernité. Pour eux, ce n'est pas forcement grave si leurs enfants ne sont plus vierges, qu'ils consomment chaque Vendredi soir de l'alcool à flots, qu'ils passent leurs Week end à se trémousser langoureusement en boites de nuits ultra tendance parce qu'après tout, il y'a papa maman derrière pour les payer les pots cassés, il n'y a rien à craindre.

A vrai dire, le problème s'avère être plus complexe, ça ne relève même plus de la sociologie mais aussi de l'économie et de la politique. Figurez vous que les quartiers populaires (derb sultan, bab marrakech tmtc) sont ceux qui ont le plus tendances à cautionner ce genre d'actes. Le principe est donc le suivant : l'économie influence l'éducation (Si une famille est en difficulté pour vivre elle préférera faire employer ses enfants pour arrondir les fins de mois plutôt que de les envoyer à l'école, le budget scolaire représente également énormément côté éducation) et l'économie est influencée par les politiques et les grandes firmes qui eux se plaisent à voir les classes ouvrières pourrir et s’entre-tuer du haut de leurs tours d'ivoire et de leurs luxueux jet privés, parce qu'on sait tous que si on venait à investir les fonds destinés à l'état il n'y aurait visiblement plus assez pour les détournements. Ce qu'ils ignorent tous, c'est qu'à longue terme cette loi du plus fort finira par tous nous massacrer.

Dites-moi chers lecteurs, à votre avis, combien d'Imane faudra-t-il sacrifier avant que nous ouvrions enfin les yeux ? Jusqu'au nous abaisserions-nous avant de nous rendre compte que nous courrons vers notre perte ? Ne soyons pas fatalistes mes amis, tous ensemble nous sommes l'avenir de notre pays, nous POUVONS changer le cours de l'histoire si nous le VOULONS, mais nous ne le feront pas hélas, pas pour le moment en tout cas, car nous sommes tellement obnubilés par nos bulles d'individualités que nous sommes condamnés à observer la décadence de notre pays. Les plus faibles sont les premiers à s'anéantir mais tôt ou tard notre tour viendra et nous regretterons amèrement de ne pas avoir réagi aussi tôt. Souvenez-vous en mes chers lecteurs, ne l'oubliez jamais.