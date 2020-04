La déplorable politique de la France face à l’épidémie

Tous les jours depuis un peu plus d'un mois, je relève les chiffres de contamination du covid-19 sur 12 des pays les plus contaminés : la Chine, l'Italie, la France, l'Iran, l'Espagne, la Corée du Sud, les USA, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique et le Japon. J'en tire un graphique par pays de contamination et de décès quotidiens depuis le 1er mars. J'essaie ensuite, dans les commentaires du graphique de chacun des pays de mettre en relation les chiffres obtenus par pays et les décisions prises par chacun d'eux en matière de lutte contre l’épidémie.

La France : 2 mois de retard dans les réactions et une politique dictée par les pénuries

La politique suivie par la France a été marquée par 2 mois de retard dans les décisions prises et par des décisions dictées non pas, par la logique, mais par les pénuries et l'impréparation du pays.

Ce qui est frappant dans les résultats des pays européens, ce n'est pas l'importance de la contamination, qui est générale, c'est la différence de mortalité entre des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France qui sont en confinement et un pays comme l'Allemagne qui lui aussi a beaucoup de contaminés mais qui a peu de morts et n'est pas en confinement.

Et il n'est pas le seul.

A quelques milliers de kilomètres de la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont pratiqué la même politique pour obtenir les mêmes résultats voire même de meilleurs.

Pourquoi de telles différences ?

1. Réagir dès le début de l'épidémie, tester massivement et limiter les groupements massifs

L'Allemagne a réagi dès la fin janvier, se mettant à tester et à détecter massivement. On a parlé à un moment de 500.000 tests par semaines alors que la France aurait en tout fait moins de 200.000 tests. Mais, il convient aussi de se rappeler les bourdes énormes du gouvernement alors que la pandémie se répandait.

Ainsi, déjà le 26 février, un mois après le démarrage officiel de l'épidémie, après la mise en confinement d'une partie de la Chine et alors que l'Italie était le seul pays d'Europe à déclarer plusieurs centaines de contaminés, en France on organisa le match de football OL-Turin, qui rassembla 57.000 spectateurs à Lyon dont 3000 supporters turinois qui firent le déplacement pour se rendre au match...

Un peu plus tard, le 8 mars pour la journée internationale des femmes, la France autorisa de nombreuses manifestations qui rassemblèrent dit-on 60.000 personnes à Paris, 4500 à Lyon, un millier à Toulouse, 1500 à Bordeau, etc…. Il y eu des incidents, donc de nombreux contacts. On pourrait croire que le gouvernement marche sur la tête !

Ne parlons pas des lamentables élections du 15 mars (1 jour avant le confinement) sur lequel on a déjà tout dit. Bref, loin de protéger sa population et de freiner la propagation du virus, la France l'a au contraire aidé à se répandre en organisant un rassemblement de millions d’électeurs un jour avant de les enfermer…

2. Soigner les cas bénins avant qu'ils ne deviennent graves.

La politique de soins de la France a aussi été assez particulière. En Allemagne l'un des pays qui s'en sort le mieu en termes de mortalité, elle à été inverse de celle de la France. En France on renvoie les cas de contaminés bénins chez eux pour ne pas encombrer les hôpitaux mais cela a pour conséquence que certains d'entre eux s'aggravent, En Allemagne, on soigne directement les cas bénins. Moralité, les cas bénins guérissent et ne devienent pas graves alors qu'en France, certains cas bénins qu'on n’avait pas admis à l'hôpital deviennent graves et certains d'entre eux en meurent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui au 2 avril 2020, alors que l'Allemagne a 35% de plus de personnes contaminées que la France[1] (78.000 contre 58.000) elle n'a qu'un quart du nombre de décès Français (931 contre 4043).

3. Protéger les personnes.

Le 3ème facteur qui a joué en défaveur de la France, nous le connaissons tous. C'est notre absence de stock dans tous les domaines (absence de masques permettant de protéger les personnes non contaminées, absence de tests, absence de gels...) alors que l’Allemagne, elle, avait des stocks. Ainsi depuis des semaines nous devons supporter à la télévision les conseils du gouvernement qui ne nous permet pas, du fait de son impréparation, de nous protéger.



4. Le confinement un plan B en l’absence d’autres solutions, qui n’a pas vraiment été adopté par les pays qui s’en sortent le mieux.

Depuis le 16 mars, nous sommes en confinement. Ça n’est pas drôle, mais cela pourrait freiner la contamination. Sauf que depuis le 16 mars, nous sommes passés en France de 911 contaminés en 24h (le 16 mars), à 5600 contaminés par 24 h, le 2 avril.

Contrairement à nous, à l’Italie et à l’Espagne (qui sommes en confinement)… les pays qui s’en sortent le mieux (L’Allemagne en Europe, la Corée du Sud et le Japon), n’ont pas adopté un confinement systématique. Ils ont bien évidemment pris des mesures pour empêcher les regroupements et les proximités de foules mais sans prononcer un confinement systématique.

Au Japon (2300 contaminés pour 126 millions d’habitants), une flambée de contaminations fin mars à Tokyo a entrainé un confinement partiel dans la capitale, mais l’essentiel des mesures prises restent volontaires.

La Corée du Sud qui au départ de l’épidémie a été très touchée semble aujourd’hui (si les chiffres qu’elle transmet ne sont pas manipulés)[2] très bien contrôler l’épidémie sans confinement en ayant opéré des campagnes systématiques de tests et en rendant obligatoire le port du masque. (une centaine de contaminés par jours contre plus de 5000 pour la France). L’Allemagne a jusqu'à présent pris des mesures restrictives mais pas encore de confinement qu’elle semble reculer pour protéger son économie.

On sait que le confinement va avoir de très importantes retombées économiques. Bien évidemment sur l'ensemble des commerces, sur toutes les activités touristiques (commerces, transports, hôtels, restauration…). Nous sommes le pays le plus visité au monde (160 millards d’Euro par an et 7% du PIB). On sait que bon nombre de commerces ne s’en relèveront pas. Certaines petites entreprises non plus. Emmanuel Macron a fait d’importantes promesses qui auront bien évidemment d’importantes conséquences budgétaires et probablement financières.

Les lendemains d’après épidémie risquent d’être très pénibles…