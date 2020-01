La députée et la paresse d’Etat

Régulièrement absente dans l'hémicycle ou muette lors des séances, Alice Thourot brigue un nouveau mandat en se présentant à la Mairie de Montélimar. La politique a-t-elle encore besoin de ces élus à temps partiel ?

La vague En Marche lui a offert un début de carrière politique en fanfare en 2017 : propulsée députée de la Drôme dans le sillage d'Emmanuel Macron, Alice Thourot est une des figures que le ressac a aussitôt remportée au large. A mi-mandat, elle a fait les choses à moitié, brillant plutôt par son silence ou son absence à l'Assemblée Nationale. Erreur de casting ou mise sur la touche ? On se demande si ceux qui pensent pour elle ne la verraient pas mieux configurée pour un autre emploi : la jeune députée a en effet annoncé qu'elle prendra la tête d'une liste LREM pour la prochaine élection municipale à Montélimar.

Une abonnée régulièrement absente

Les relevés de présence ne lui pardonnent rien, puisque les statistiques tenues à jour par le site nosdeputes.frattestent de seulement 24 semaines passées au Palais Bourbon (pour 45 semaines de séances), là où ses collègues font preuve de beaucoup plus d'assiduité (35 à 39 semaines pour les députés de Drôme-Ardèche). Assez circonspects, ses détracteurs qualifient le chiffre d'emploi à mi-temps payé à plein-temps... en rajoutant que lorsqu'elle est dans l'hémicycle, la jeune avocate n'est pas des plus actives (aucune question orale sur toute l'année et seulement 38 présences en commission pour 97 réunions, soit un taux d'absentéisme de 61%). Son seul fait de gloire pourrait être sa nomination comme rapporteur sur le projet de loi anti casseurs... qui s'est révélée être un camouflet pour une avocate, puisque ses principales dispositions ont été censurées par le Conseil Constitutionnel pour atteinte aux libertés individuelles.

Voyage en terre inconnue

Alice Thourot n'est pas très connue à Montélimar, où sa présence reste épisodique. Pour la défendre, ses partisans avancent un emploi du temps bien trop rempli à l'Assemblée Nationale, ce que les chiffres démentent. En tout cas, pour une ville ayant fait récemment beaucoup parler d'elle dans les médias (à travers un projet de centre commercial - finalement abandonné - qui a soulevé un violent débat sur l'abandon et la mort du centre-ville), ceux qui pensent que l'avenir de Montélimar va se jouer autour d'une équipe municipale parfaitement au courant des problématiques et résolue à les saisir à bras le corps s'inquiètent. Que ferait la jeune avocate une fois élue ? Forcée par la loi anti-cumul au choix entre un fauteuil à l'Assemblée Nationale qui lui laisse beaucoup de temps libre et un poste de Maire qui l'obligerait à se multiplier dans une ville qu'elle ne connait pas, ne serait-elle pas tentée de privilégier le confort au combat ? Et dans ce cas, à qui reviendrait le siège de premier magistrat en cas de victoire ? A trois mois des élections, la réponse n'est pas connue, puisque on ne dispose pas encore des noms de ses colistiers. Mais ceux qui s'inquiètent pour le devenir de Montélimar ont du mal à saisir les intentions d'Alice Thourot. Les connait-elle elle-même ?