La dernière blague de nos amis les Rothschild

Nos amis les Rothschild, ces bienfaiteurs de l’humanité, sont de sacrés farceurs qui adorent nous coller dans les pattes de jolis rébus au travers des UNE de The Economist, leur feuille de chou.

C’est chou non ?

Un vrai casse-tête que celle du dernier numéro sorti quelques jours avant le marqueur temporel (on l’attend autant qu’eux) du 23/9. J’avoue que devant l’accumulation de signes j’ai eu besoin d’un peu de temps pour y voir clair, car je faisais un peu ce qu’ un aveugle ou un borgne fait face à un puzzle, je m’attachais à tel ou tel détail au lieu de prendre du recul.

Et quand je me suis éloigné le tableau s est miraculeusement éclairci.

Cette une, collons-lui la carte de l’hémisphère nord de notre belle planète. Au centre l’Europe et Macron, à l’ouest les States et Trump, à l’Est l’Asie et Singapour, au sud le Maghreb et le proche / moyen orient et enfin au nord le Pôle Nord.

Tout devient plus clair, pas vrai Nadine ?

Bien, commençons par l’Europe. Donc Macron sacré roi d’Europe, pur produit maison en costard avec une cravate bien rouge (sang) et sous lui un gros coffre bien fermé à double tour, celui des banques, et deux petits qui à côté s’en vont vers l’est…

Directive européenne sur la possibilité pour nos chers banquiers en cas de krach d’aller piocher dans vos comptes et vos économies pour se renflouer, vous en avez entendu parler ? C’est voté depuis quelques jours donc applicable, et la logique du truc c’est que si on le fait il faut que tous les pays européens le fassent à la fois en même temps et en catimini, et que tous les médias vous racontent que c’est provisoire…

Sauf que …

…tout part à l’est direction Singapour, avant (les jolis petits drapeaux) de revenir à la City c’est à dire plus dans l’UE.

Ouille…

Non non Nadine, jamais de champagne la journée, pour moi …

Continuons…

Le yacht qui revient vers les States… Les avoirs des ultra riches, conduits par celui qu’autrefois ils ont financé et avec qui ils ont fait un juteux business, sa majesté Adolf. Tiré par un petit gars en canoé qui regarde prudemment derrière histoire de ne pas se faire surprendre. Tout va bien pour le haut de la pyramide pendant que tous les épargnants et les travailleurs sont ruinés par le plus gros krach de toute l’histoire de l’humanité – dans Capital le fanzine vous trouverez des gens hyper pointus qui vous l’expliquent les enfants.

Bref vous avez compris que l’euro comme vous le disent depuis des lustres des prix Nobel en Economie est sur le point de crever, vos économies ya plus, les banques se sont barrées et les gouvernements que vous avez élus sont plus qu’au courant, complices.

C’est pour bientôt.

Oui merci Nadine pour les olives …

Passons à gauche. Ouh là la Trump est tout gris les pieds dans l’eau noire. Mort ou destitué ? Va pas faire long feu le rouquin twitter qu’ils nous disent les amis Rothschild… Bon débarras, sauf que celui qui suivra ben j’ai mon idée et c’est pire encore. Bref on n’y est pas, vivement la prochaine UNE.

Ah tiens ya des balles de golf… Quatre… L’arme des ultras riches vu que le golf ils adorent. Donc des balles c’est des armes, et sur la côte Est j’en vois trois sur NYC, Washington DC et … Miami je pense… Qu’est-ce que ça pourrait bien être… Je parierais sur ce qu’il y a d'écrit dans la Sainte Bible / Apocalypse, la mer déchainée, un méga bébé HAARP ou mieux, cf. dans le ciel via une station de la NASA, un paquet d’ondes sur le Pôle nord qui fond, fini la Reine des Neiges, pauvre Ségolène - et hop, côte Est rasée et rayée de la carte comme dans les superproductions du Gentil Hollywood.

Pour info les riches se barrent en Australie et en Nouvelle Zélande – ou en Amérique du Sud.

Non merci Nadine, je vous rejoins après pour le thé j’en ai encore pour cinq minutes.

Tiens une balle sur le Maghreb avec à côté des moutons de l’Aïd et des bébés dessus… Oh putain les petits magrébins et les vaccins du bon monsieur Gates et de Gentil Big Pharma… Pas gai dis donc leur rebus à nos amis de la Haute Finance…

Oui Nadine deux secondes j’arrive

Ah, les trois ballons dans le ciel, un vert pour l’arme climatique, un rose à mon avis ça c’est les mœurs (GPA chez les chinois ?) et un jaune plutonium – ouh la la ça fait peur tout ça ils doivent plaisanter nos amis reptiliens ils vont quand même pas faire ça ces gentils banquiers … Alors les deux rose et jaune c’est au-dessus de la gentille Chine et le truc climatique au-dessus du Royaume des Windsor si je ne m’abuse. Ca craint le truc… Vont pas inonder ou raser le RU quand même genre ça vous apprendra avec votre BREXIT.

OUI J’AI DIT J’ARRIVE NADINE (fait chier celle-là)

Donc la Chine – ou la Russie je sais pas trop, pour le coup, ya des petits coureurs MŒURS / rose et PLUTONIUM qui rentrent sur le sol vu que le portail est ouvert - TAX TAX et la centrale ouverte ça sent le truc qui fait qu’on taxe à fond leurs produits pour limiter leur boom économique et en même temps ça pourrait être un petit Tchernobyl histoire de bien les faire chier.

Alors sinon on a le Canada et le nord des USA en SWAMP/marais THE SEQUEL /la suite (mais genre bien plus fort que les précédents) et puis (ca c est hyper drôle) le vilain serpent visqueux qui vient faire KSS KSS aux States tout à gauche, genre : coucou c’est MOI.

Voilà Nadine j’ai fini je vous rejoins, à demain tout le monde.