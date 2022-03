La dernière femme

Une paix éternelle enfin régnait. Il n’y avait plus ni hommes, ni femmes, ni blancs, ni noirs, ni jaunes, ni albinos, ni petits, ni grands, tous étaient génétiquement égaux, les Zélus réglaient tous les problèmes qu’ils créaient.

Le recours à la biologie moléculaire pour la reproduction fut d’un grand secours pour abolir les différences de classes comme de sexe. En ce temps béni qui vint, la reproduction fut confiée à des professionnels formés à cet effet. Le choix des chromosomes était d’ailleurs restreint et mis à disposition dans un petit fascicule par l’autorité centrale dont personne ne connaissait la nature. Des variantes mineures, la couleur des yeux ou des cheveux, le sexe apparent, pouvaient être obtenues. Le faciès pouvait être choisi parmi une dizaine de modèles. La commande passée, pour laquelle il fallait une autorisation préfectorale, il suffisait d’attendre le temps nécessaire à l’incubateur pour qu’il rassemble les nucléotides, les acides aminés et les divers autres ingrédients pour que la naissance soit effective.

Si les bagages génétiques de tous (sauf des Zélus) étaient quasiment identiques, les rôles sociaux devenaient très rapidement différents car utilité et efficacité vont de pair avec hiérarchie. La stigmatisation de ‘ceux-qui-ne-sont-rien’ était cependant facilitée car ils ne pouvaient pas ou plus accuser des handicaps originels, seuls le laxisme, le laisser-aller ou la malfaisance pouvaient les avoir conduits tout au bas de l’échelle sociale. La méritocratie pleine et entière était enfin obtenue.

Le Ciel ayant été atteint, il n’était plus nécessaire d’innover, ni même de chercher puisque tout avait été trouvé. Le peuple s’adonnait à des tâches routinières permettant au système de se perpétuer selon les directives des Zélus. Aucune révolte, aucune émeute, aucun soubresaut social ne survenait car personne ne savait que c’était possible et encore moins envisageable.

Le temps passait paisible et immobile…

Bien que tout fut devenu parfait, un monde où tout n’était qu’ordre, calme et volupté, des rebelles au progrès, des contre-révolutionnaires, préférèrent s’exiler plutôt que de profiter des bienfaits qu’on leur proposait. Le seul endroit qui échappait encore quelque peu aux Zélus se trouvait sur une petite île au sud de l’Australie.

La Tasmanie s’étend sur 364 km du nord au sud et 306 km d’ouest en est. Les réfugiés qui s’y installèrent s’adonnaient à tous les plaisirs interdits ou inconnus ailleurs : manger autre chose que des gélules, boire autre chose que de l’eau reconstituée, regarder les arbres plutôt que les télécrans, dormir sans opiacée de synthèse... Ils faisaient même l’amour, raisonnablement mais fréquemment, activité physique en couple inconnue maintenant sur le reste du globe. À la fin du premier exil, la population indigène était estimée entre 5 000 et 10 000 personnes et, loin de tout et surtout de chacun, ils vécurent à peu près paisiblement pendant quelque temps, même si quelquefois des rivalités internes les agitaient. Les Zélus décidèrent cependant de mettre bon ordre à cette anarchie qui risquait de se propager malgré les précautions prises.

Des persécutions et l’introduction de maladies infectieuses puis l’alcool firent chuter la population à 300 habitants 30 ans plus tard. Le reste de la population des réfugiés fut alors déplacé sur une île encore plus minuscule au Nord de la Tasmanie.

Truganini est considérée comme la « dernière des Femmes ». Truganini, avant qu’elle n’atteigne ses dix-huit ans, perdit sa mère tuée par des baleiniers lors d’une escale, son premier fiancé fut massacré alors qu’il la défendait contre des ravisseurs, et ses deux sœurs furent enlevées et emmenées sur l’Île Kangourou pour y être vendues comme esclaves. Elle épousa par la suite Woorrady.

Lorsque les Zélus étaient arrivé en Tasmanie, ils avaient mis en place des politiques visant à mettre fin aux conflits entre réfugiés et peuple Zélu. La solution proposée fut la ségrégation : on incita les indigènes à s’installer dans des camps spécifiques. Le ‘Protecteur officiel des indigènes’, nommé par les Zélus, fit déplacer Truganini et Woorrady sur l’Île Flinders avec une centaine d’autres réfugiés - considérés comme les derniers sauvages de Tasmanie encore en vie - pour les isoler de la société blanche... Mais beaucoup succombèrent... Truganini se joignit par la suite à une rébellion des réfugiés. Elle prit le maquis avec quatre amis Tasmaniens. Le chef de la bande ainsi formée organisa des vols et des attaques de paysans et ils finirent par être arrêtés après le meurtre de deux baleiniers. Truganini reçut une balle dans la tête lors de l’arrestation. Deux des meneurs du groupe de révoltés furent pendus quelques mois plus tard, Truganini sortit de prison pour être renvoyée à l’île Flinders.

Les réfugiés tasmaniens survivants furent ensuite déplacés vers au sud de Hobart. Quelque temps après, Truganini, dernière survivante du groupe meurt à l’âge de 64 ans à Hobart. Sur son lit de mort, elle aurait dit au médecin qui l’assistait « Ne les laissez pas me couper en morceaux », ce que le peuple des Zélus avait effectivement fait avec d’autres de sa tribu.

Après son enterrement, le corps de Truganini fut exhumé, et son squelette, ficelé et mis debout dans une boîte, devint pour de très nombreuses années l’exhibition la plus populaire du Musée de Tasmanie.

Le peuple des Zélus pouvait enfin vivre entre eux sans aucun trouble dû à une quelconque différence.