La détresse d’une mère d’un marin russe disparu...

@Rosemar et @Massada !

La guerre c´est la guerre comme on dit et lorsqu´ony va, soit on y retourne, soit on y meurt.

Je suis africain et ma famille des deux côtés a perdu de nombreux membres venus mourir en Europe pendant la guerre 14-18 et la deuxième guerre 39-45.

Ces deux guerres ne concernaient pas les africains, mais ces membres de ma famille africaine sont venus mourir pour un idéal, la LIBERTÉ, et ma famille en est fière, sinon, c´est en Allemand et non en francais que vous auriez écris cet article pour @Rosemar et commenté en francais pour @Massada.



Les nazis sont en Ukraine et il faut les débusquer comme on été débusqués ceux qui étaient en Allemagne, et la Russie le fait très bien. Si cela ne ce fait pas, demain, vous allez écrire vos articles en une autre langue qu´en francais et commenter en autre langue qu´en francais.

Vous devriez remercier le Président Poutine le « Mozart de la politique » qui par sa vision est entrain d´érradiquer ces nazis.

Je ne sais pas si vous soutenez ces nazis, moi je ne les soutiens pas car ils sont dangeureux non seulement pour vous deux, mais pour moi aussi en Afrique.

Alors le jeune marin qui est mort, est mort pour sauver la LIBERTÉ de tant d´autres personnes, je comprends toutefois le désespoir de sa maman et partage sa peine, mais son fils a donné sa vie pour sauver celle des autres. Il n´ya pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu´on aime. Ce marin a donné sa vie aussi pour sa maman, imaginer un seul instant ces nazis Ukraniens arrivant á Moscou, sa maman n´aura aucune chance elle sera rapidement brûlée comme ils l´ont fait dans la maison des syndicats si vous vous rappelez encore il n´y pas longtemps, alors, que sa maman se calme, il vaut mieux avoir un fils qui meurt comme lui, que d´avoir un fils nazi.