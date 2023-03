La Deutsche Bank s’effondre et va accélerer la crise bancaire mondiale !

Hier soir, au milieu du rapport H.4.1 de la Fed, nous avons noté une augmentation sans précédent des prises en pension officielles étrangères (60 milliards de dollars) dans le cadre de la nouvelle facilité de prise en pension FIMA de la Fed, ce qui signifie que la ruée vers les dollars à l’étranger est bien vivante et que quelqu’un a vraiment besoin d’avoir accès à des dollars. On pensait que c’était le Credit Suisse (ou UBS) qui comblait certains déficits, mais au vu de ce qui s’est passé ces deux derniers jours, d’autres s’inquiètent de ce qui se trame dans le système bancaire de l’UE.

Accords de mise en pension de titres étrangers à la Fed

Après un bref répit en début de semaine, les valeurs bancaires européennes s’effondrent à nouveau, atteignant leurs plus bas niveaux depuis trois mois (rattrapage des CDS financiers seniors)…

L’action de la Deutsche Bank a chuté à son plus bas niveau depuis 5 mois…

Les CDS de la Deutsche Bank montent en flèche (ceux de la Commerzbank augmentent aussi rapidement) ils sont désormais plus élevés qu’au plus fort des blocages de COVID…

Source : Bloomberg

L’aspect le plus important (la protection à court terme utilisée principalement comme risque de contrepartie par les partenaires commerciaux des produits dérivés) fait l’objet d’une offre très agressive…

Source : Bloomberg

Notamment, Deutsche a annoncé de manière inattendue sa décision de rembourser une obligation subordonnée de niveau 2 vendredi, dans un effort de rassurance.

Mais au lieu de cela, d’autres obligations AT1 de la Deutsche Bank ont vu leur prix chuter (avec des rendements dépassant les 16 %)…

Source : Bloomberg

UBS et Barclays voient également les obligations AT1 s’effondrer alors que l’ensemble du marché des obligations CoCo s’effondre en Europe (bravo à la BNS !).

AT1mber :

Source : Bloomberg

https://t.co/kFILhinIcr

Only surprise is that DB did not go before CS. Sick man of EU banking.... @SquawkCNBC

— Richard Christopher Whalen (@rcwhalen) March 24, 2023