La dictature de l’enfantement

Quelques articles s'écrivent, sporadiquement, sur le sujet ; de rares livres en parlent. Et pourtant, la réalité existe et elle est à l'origine de sentiments forts. Sentiments, donc émotions. Emotions provoquées par le jugement, la vaine incompréhension, le rangement dans des catégories inexistantes, le confort de ceux qui "veulent etre comme les autres".

Hier soir, nous partagions une table conviviale avec des amis au coeur de ce Piémont viticole et chaleureux. Trois hommes, trois femmes, des chiens, des chats. Un seul homme a un enfant, issu d'un précédent mariage, terminé depuis quarante ans. L'objet de mon article sera compris par certaines femmes, mais bien des hommes - peut-être plus encore- y seront sensibles.

Nous étions trois femmes, qui n'ont jamais enfanté. Ne les nommait-on pas, à une certaine époque, "des ventres stériles" ? Et si, désormais, les mots se font plus prudents, les jugements et les idées pré-conçues n'en restent pas moins obtus et féroces.

Nous avons toutes au moins une anecdote sur le propos. Du "tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre", en passant par les phrases émises par des femmes elles-mêmes : "Je suis devenue femme lorsque j'ai été mère" !

Ce ne serait que des paroles de comptoir ... ou plutot, de tables à langer, si elles n'étaient aussi blessantes qu'elles sont stupides. Mais, elles sont aussi restées larvées dans certains courants politiques qui, surfant actuellement sur l'onde de droite extrême, les clament à nouveau de la tribune. Renzi, l'ex-premier ministre italien (parti démocratique !) a prononcé un jour un discours adressé notamment aux mères, pas aux femmes. Doit-on parler de l'actuel gouvernement extrémiste et populiste ? On n'est pas loin des tristes 3 K : Kinder, Kuchen, Kirchen (enfant, cuisine, église) germaniques. On promet des rentrées financières supplémentaires aux couples qui ont des enfants.

Ce discours encourageant les femmes reproductrices me révulse. Il émane presque systématiquement d'hommes, dont le corps n'est pas en jeu. Il réduit la femme au rôle de parturiente, d'allaittante, au service des fils et des hommes décideurs.

Le succès d'une telle rhétorique me fait frémir. Avoir ou non un enfant, que cela vous plaise ou pas, relève du choix de la femme, car elle est seule à en être capable.

Et toujours, quand j'aborde le sujet, me revient à l'esprit la remarque d'une mère de trois enfants, interviewée lors de l'écriture de mon premier livre. Elle me dit : "Avoir un enfant est presque toujours un acte égoiste. En effet, la plupart des humains font des enfants pour eux-mêmes" : Pour le comprendre, il suffit de regarder autour de soi.

Françoise Beck