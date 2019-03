La dictature en marche

@Arogavox

Les médias, du moins ceux qui ne sont pas officiels, ne se couchent pas. De très bonnes analyses souvent dans des journaux en ligne comme « Reporterre », « Atlantico », mais même « le monde » « libération » délivrent souvent des articles honnêtes. Même dans « le figaro », on peut trouver plus d’impertinence que sur la 2. C’est dire. C’est là, à droite et à gauche, que j’ai trouvé ces chiffres.

-Autant de violences policières en deux mois, que pendant les 25 années précédentes.

-70 blessés graves : Mains arrachées, yeux crevés.

-Intervention de l’armée et des blindés pour la première fois depuis la guerre d’Algérie.

-Suppression implicite du droit de manifester, par toutes les mesures divers de garde à vue préventive avant manifestation, d’interdiction de porter des masques à poussières pour se protéger des gaz, sans compter la loi dite anti casseurs, le fichage gratuit des manifestants, et autres mesures vexatoires à but évident de décourager, et d’inquiéter quand à sa propre intégrité : Le sort de cette dame de 75, militante des droits de l’homme et renversée par une charge policière est symptomatique( Multiples fractures du crane, pronostic vital engagé)

…..Les médias officiels, Tv et radio rendent par contre pour la plupart une triste image de la liberté de l’information qu’il est inutile de commenter.

Pourtant, ils admettent que ce mouvement reste soutenu par « plus maintenant que 50% de la population »...Ce qui est une tentative de minorer un chiffre extraordinaire, quand on sait la campagne de dénigrement, de manipulation, dans une contexte où même le sénat, qui garde son indépendance, se voit accusé, de faire de la politique, par notre soi disant majorité. Très autoproclamée il faut le dire.

Un ami, à Paris, m’ a raconté avoir vu ce samedi, des voltigeurs de la police, avec sur le siège arrière de la moto, un flic armé de LBD...Effrayant. Sommes nous en argentine ou au chili dans les années 70. Personnellement, comme l’auteur, je militerai non pas par des manifestations maintenant stériles et dangereuses, mais par des actions de boycott, autoroutes et consommation en pointe.