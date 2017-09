La dictature s’organise

Sur les réseaux sociaux, les bourgeois, les patrons, les profiteurs, les voyous se déchainent. Ils n’ont pour arguments que : la mobilisation du peuple dans la rue met en péril leur petite entreprise, leurs petites magouilles, ou leur conformisme dans leur volonté de ne rien changer.

Alors tout leurs est bon ils parlent de l’Europe dans laquelle notre souveraineté Nationale serait devenue inexistante, que notre pays serait plus rien sans cette Europe qui décide de tout, que personne ne pourrait rien y faire !!

Oui c’est vrai dans cette Europe capitaliste seul le profit est à l’ordre du jour. Mais poussons un peu le débat, l’Europe c’est qui ?? Elle a été crée par qui ?? Pour qui ??

Les sociétés multinationales, les banques les spéculateurs de toutes sortes ont tout fait pour mette en place cette Europe de l’argent. Dans tous les états de l’Europe le Capital dirigé par le grand patronat insidieusement s’est introduit dans tous les rouages des Etats que ce soit par voix de presse qu’il détient à 80%, par sa prise de contrôle des systèmes politiques, par la confiscation des entreprises publiques ( la poste, EDF, les Banques, la SNCF) et ce n’est qu’un début car leur ambition va bien au-delà. Ils s’intéressent depuis toujours aux services publiques comme les hôpitaux, l’éducation, les organismes sociaux, privatiser Pool emploi etc.

Raisonner contre les institutions en oubliant les vraies raisons et les vrais responsables c’est ne voir que l’arbre qui cache la forêt. C’est oublier que pour faire fonctionner les marionnettes, il faut des mains pour tirer les ficelles. Dans notre pays depuis des décennies le grand patronat cherche à imposer sa loi, en corrompant les politiciens de droite et de gauche apparentés à la sociale démocratie. Leur stratégie, leur arme favorite c’est le chantage à l’emploi, par ce moyen ils rackettent l’Etat, les municipalités, qui, pour éviter l’hémorragie, tentent de reculer les échéances par des cadeaux somptueux en milliards d’euros fait au patronat.

Aussi cette politique qui prend aux petits pour donner aux riches n’est pas sans conséquences sur les conditions de vie du peuple

Au delà du chômage, des bas salaires qui créent de la misère, il y a aussi l’avenir de nos jeunes, de nos retraités qui sont agressés économiquement. Nos libertés sont menacées, car cette minorité gouvernante fait fi du débat contractuel et impose ses lois, en ayant recours aux forces répressives en maintenant l’état d’urgence contre les terroristes. Il est inquiétant à ce propos quand Macron traite les travailleurs de « fainéants et de terroristes !! » d’autres disent « Les Français sont ingouvernables » Alors état d’urgence pour qui ?? Contre les grévistes et les manifestants et ce afin de protéger la politique du tout patron. Si on laisse faire cette oligarchie au pouvoir on s’expose à court terme à la mise en place d’une dictature avérée.

Les véritable ennemis, ce ne sont pas les institutions, mais ceux qui s’en sont emparés.

26/09/2017