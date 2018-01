La différence entre Égalité et Équité

Normalement, je préfère éviter d’exprimer mes opinions du fait du basculement de nos société pseudo démocratiques de l’occident de l’ouest qu’on est à fond dans la destinée manifeste, mais bon, on est soi-disant dans le camp des bons, donc au final c’est tout ce que la propagande du politiquement correct veut que l’on retienne...

Et donc récemment, j’ai vécu une véritable injustice qui m’a clairement confirmé que l’égalité homme femme n’est qu’une sombre blague, une infamie destinée à donner une légitimité à une certaine catégorie de personnes au détriment de tout les autres au nom de la pseudo égalité qui n’a jamais existé.

Donc je devais récemment me rendre dans une ville de moyenne importance ou un gros village, c’est au choix, pour un rendez-vous important. Évidemment, c’est toujours la croix et la bannière pour trouver une place pour se garer depuis que la bien pensense de nos élites a décrété que les villes était une zone de non-droit interdite pour les voitures et que tous les moyens étaient bon pour pourrir la vie des automobilistes qui se rendent dans les centre ville.

Cherchant un stationnement le plus proche possible de l’endroit où je devais me rendre, je tente de trouver une place dans une rue adjacente d’une avenue principale. je me rabats sur la voie de gauche pour tourner, je mets mon clignotant, je vois des véhicules suffisamment loin pour pouvoir manoeuvrer, et donc, je m’engage dans la rue adjacente puisque j’ai suffisamment de temps. Au moment où j’entre dans la rue, un véhicule en double file commence à reculer dans ma direction et donc la conséquence inévitable était qu’il allait percuter mon véhicule au niveau de la portière conducteur.

Voyant l’action arriver, mais étant trop tard pour éviter la collision, je hurle de tout mon être en direction du conducteur du véhicule, puis dans une prise de décision fulgurante voulant à tout prix éviter d’aggraver la situation, je klaxonne pendant un long moment pour réveiller ce conducteur inconscient.

Malgré tout, le véhicule me percute, mais d’une façon, qui finalement se révélera moins dramatique qu’on aurait pu le penser.

Cependant, échaudé par cette situation d’une inconscience et d’une inconséquence flagrante, je stoppe mon véhicule, sors de celui-ci, et m’en vais sonner les cloches de cette personne qui n’a même pas la présence d’esprit de vérifier qu’il n’y a pas de danger avant de manoeuver son véhicule.

Manque de bol, c’est une femme, et non contente de s’être à peine excusée, ce que je n’ai même pas entendu, me répète d’une façon hystérique de me calmer alors que je ne suis même pas énervé, oui je parle d’une voix très forte, et alors !?! je suis comme cela, et elle a de la chance, car comme on dit, « chien qui aboie ne mord pas », elle a vraiment de la chance que je parle et surtout que je parle fort !

Je lui réponds que je ne suis pas du tout énervé, et je lui demande de cesser de parler sans fin, mais peine perdue, elle persiste dans son comportement hystérique, ce qui ne manque pas de m’agacer au plus haut point.

Mais le plus fort, c’est qu’alors que je suis la victime, les passants commencent à prendre partie pour cette personne, et tentent par tous les moyens de m’intimider du fait que c’est une femme et qu’elle ne l’a pas fait exprès et que bla bla bla, je ne sais quelles autres excuses vaseuses. Un homme me dit même qu’il est de la police et qu’il faut que je déplace mon véhicule, et que bla bla bla je ne sais pas quoi d’autre, mais que comme je n’ai pas le syndrome de la peur du gendarme, puisque à la base, je suis dans mon bon droit, ses arguments ne tiennent pas la route une seule seconde, et il s’en va sans même une menace de plus, pitoyable comme comportement.

Une autre personne semblait avoir dégainé son téléphone pour filmer la scène et la poster sur face de bouc tout en me menaçant avec les mêmes prétextes bidons que c’était une femme et que je n’avais rien à dire que de subir et de faire ses quatre volontés.

Peine perdue, quand on me dit de me taire, j’ouvre encore plus ma bouche et de chien qui aboie mais ne mord pas, je deviens réellement dangereux dès que je cesse de parler.

Ainsi, cette personne, décide de ré-enchérir en me menaçant d’aller demander l’aide d’un policier puisque le commissariat était à quelques dizaines de mètres et revient quelque instant après avec un policier.

Pas de chance une fois de plus, je m’en tape totalement que la personne soit policier, il me suffit d’expliquer clairement la situation et un policier comprend immédiatement, que ce n’est pas la peine de se prendre la tête avec de telles futilités, ce qu’il a très justement fait en répondant que s’il y avait vraiment un souci, le plus simple était de se rendre au commissariat qui se trouvait à quelques mètres pour régler la situation.

La situation se calme enfin, puisque cette personne, n’avait maintenant plus de recours pour m’intimider. elle me redemande si je veux faire un constat, je lui réponds que non, puisqu’il n’y a pratiquement aucun dégât sur mon véhicule, à part les agrafes en plastique qui retiennent le pare-chocs de plastique de la portière qui n’est lui-même même pas abîmé et que je pourrais réparer sans problème.

Cette personne me dit au final qu’elle voulait se garer sur la place qui s’est libérée et sur laquelle je me suis garé à posteriori pour obtempérer aux pseudos injonctions du pseudo policier qui me disait que je ne devait pas rester au milieu de la route.

Magnanime, je suis même allé empêcher un autre véhicules de se garer sur une place qui s’est libérée quelque mètres plus loin pour lui permettre de se garer elle aussi.

Mais au final je suis un salaud de mâle égoïste et misogyne qui en fait ne pense qu’à sa gueule.

Et donc, quel est le rapport avec l’égalité et l’équité notamment entre les homme et le femmes !?! Justement, j’y viens.

Prenons un cas simple et basique de trois hommes, un petit, un moyen et un grand qui veulent regarder un match de foot par dessus une palissade.

Si vous voulez qu’ils soient à égalité, pour qu’ils puissent regarder par dessus la palissade, vous allez leur donner un support sur lequel ils pourront monter, et ce support sera de la même hauteur, normal, il faut que cela soit égal pour tous.

Résultat, le petit voit à peine au dessus de la palissade, le moyen y voit correctement, et le grand y voit sans problème.

Et tout le problème est là. Effectivement, ces gens sont à égalité, mais le petit homme est défavorisé puisque la caisse est tout juste suffisante pour lui permettre de voir au dessus de la palissade.

À l’inverse, si l’on agissait avec équité, le petit homme aurait une grande caisse, l’homme moyen une caisse moyenne, et le grand homme (par la taille) une petite caisse, et tous pourraient regarder le match dans de bonnes conditions si on fait fi du fait qu’ils sont en train de resquiller, mais bon cela est une autre histoire...

Et là est toute la différence.

En voulant absolument prôner l’égalité, on ne fait d’exacerber les inégalités, et dans le cas que j’expose, les gens prennent fait et cause par défaut pour la conductrice féminine sans même tenir compte du simple fait qu’elle n’avait pas à reculer sans s’assurer auparavant qu’elle avait la voie libre.

Et c’est là toute l’ironie de notre monde moderne occidental de l’ouest qui en voulant absolument forcer une égalité qui n’a jamais existé, puisque la seule chose à rechercher c’est l’équité entre tous, finit par provoquer encore plus d’inégalités.

Triste monde que nous vivons actuellement.

Et pendant ce temps, des personnes, qui visiblement vivent très loin des réalités du monde réel veulent obliger les automobilistes à rouler à 80 au lieu de 90. Une fois de plus, on stigmatise la vitesse comme conséquence des morts sur la route, alors qu’en fait, les morts sur la route sont surtout dus à des comportements inadaptés et à des personnes qui ne font pas attention aux autres et prennent des risques inconsidérés en exécutant des manoeuvres dangereuses pour eux et pour les autres.

Mais ce point de vue ne sera jamais pris en compte, puisque que mordicus, faisant fi de toutes les études qui prouvent que la vitesse n’est tout au plus qu’un facteur aggravant des accidents sur la route, persisteront à en faire le principal responsable, parce que la vitesse, on peut facilement la mesurer et facilement la verbaliser pour faire un max de pognon. À l’inverse, les comportements irresponsables, il faudrait avoir un cerveau fonctionnel pour pouvoir les identifier, mais, à force de propagande, un cerveau fonctionnel est ce qu’il manque le plus à l’homme moderne.

Triste monde que nous vivons actuellement.