La différence entre les régimes totalitaires et les démocraties du ’monde libre’

Depuis Platon, il y a une grande confusion entre peuple comme corps uni et démocratie. La démocratie n’était pas le pouvoir des peuples mais des CITOYENS. Et avait le droit de voter, les personnes qui avait fait la preuve de leur citoyenneté. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Relevons ces deux derniers points : vertus et talents. Exemple : Sarkozy qui écope de 6 mois fermes ne devrait plus avoir le droit de voter.... A l’époque de Périclès, tous citoyens étaient sensés avoir fait ses preuves en tant que citoyen participant à l’ensemble du bien-être de l’ETAT.