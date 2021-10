La difficile couleuvre de la dette publique à avaler

Parce qu'omniprésente dans notre quotidien, la dette est constamment un sujet d'actualité.



La dette, qu'elle soit personnelle ou communautaire, représente de nos jours, un énorme bloc de granit qui plombe les bonnes volontés, alors qu'elle était vendue initialement comme un facteur de développement de croissance, et de libération des énergies humaines.



Si originellement, son rôle pouvait sembler louable, elle grève désormais nos budgets.



Qu'est-ce qui a changé ? Sa privatisation.

Tandis que comme la plupart des morts médiatiques, les responsables deviennent des saints, vous ne trouverez aucun politicien médiatisé aborder ce sujet. N'allez pas demander à Macron, Lepen, Zemmour, Mélenchon et autres personnages publics en lice pour les présidentielles d'aborder le sujet, car comme le dit l'adage « On ne mord pas la main de celui qui nous nourrit. ».

Ici, je n'aborderais pas les chiffres dans leur absolue exactitude, tout au plus parce que le sujet n'est pas spécialement transparent et les données récentes difficilement étayables.

Tout au plus, peut-on savoir qu'en 2017, les intérêts déboursés de la dette publique se chiffraient aux alentours de plus de 1400 milliards d'euros pour une ardoise de 2170 milliards d'euros.

Ça donne une bonne idée de la situation dans laquelle est le pays de nos jours, surtout après l'augmentation spectaculaire de l'endettement avec la politique du « quoi qu'il en coûte » pour subventionner et tenter de sauver ce qui peut l'être, en période de crise.

Sur cette année 2017, le déficit de l'État se chiffrait aux alentours de 72 milliards d'euros, et ce dernier s'endettait encore à hauteur de 200 milliards d'euros.

Et même si l'on nous vend aujourd'hui des taux d'intérêts très faibles, le poids de ceux ci sont tels que ça ne fait guère de différence au vu du passif à éponger.

Tout au plus, les i responsables politiques qui ne rendent jamais de compte, viendront-ils aborder le sujet de la dette dans sa globalité, avec des positions aussi variées que le défaut de paiement, l'effacement de l'ardoise, la réorientation pour l'investissement, ou la coupe nette dans les budgets en se serrant la ceinture.



Pas un ne viendra plaider pour l'effacement des intérêts de la dette, et un changement de politique en la matière, alors même que depuis que Giscard a fait passer une loi forçant l'État et collectivités à emprunter au privé avec intérêts, alors qu'il empruntait à la banque de France, qui émettait de la monnaie, à taux zéro, auparavant.



Outre les processus d'évasions et d'optimisations fiscales tous azimuts, les mécanismes d'aide de l'État aux entreprises avec des coûts faramineux pour des résultats honteux, les belles théories de ruissellement dont on ne voit jamais que quelques gouttes, les soi-disant, vilains chômeurs et pseudo-assistés tellement heureux de vivre avec moins de 500€ par mois en augmentation constante et responsables de tous les maux du monde / sécurité sociale plongeant à cause des cancers des fumeurs et autres irresponsables / retraites des boomers pourris-gâtés et déconnectés de l'impact de leur mode de vie plombant le travail et ayant hypothéqué l'avenir des jeunes...

Personne ne veut parler des intérêts de la dette, qui sont pourtant le fondement majeur de toutes les politiques de dégraissement et d'austérité publique.



Des fermetures de lit dans les hopitaux (ayant lourdement pesé sur la crise sanitaire, dont on a pourtant récompensé les exécutants comme Jean-Castex...) et le manque de reconnaissance pour le personnel soignant (effectifs, moyens, matériel, salaire...), la paupérisation de l'instruction publique, et bien d'autres choses, sont intimement liées aux intérêts colossaux de la dette nationale, et de toutes les dettes locales.



Qu'il s'agisse de la TVA, des taxes sur le carburant (près de 60% du prix à la pompe) et l'énergie électrique, de vos impôts fonciers, des impôts sur le revenu, quand on vous vend la nécessité de financer les services dont tous profitent dans leur quotidien, il ne s'agit constamment que de s'endetter davantage, et rembourser toujours plus d'intérêts.



La question étant, à qui profite vraiment ce crime dont personne ne veut parler ni remettre en question, tant chacun dépend d'organismes privés émetteurs de monnaie ?