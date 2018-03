La difficulté de dire...

« beaucoup écrivent comme ils parlent »...

De nombreux livres recommandés par l’Education Nationale pour les enfants scolarisés en primaire sont sciemment écrits de cette façon. Quel est la responsabilité de ces lectures dans le constat que vous faîtes ?

Je fais lire à ma fille de presque 7 ans des livres correctement écrits, par de bons auteurs.

Résultat ? Bien qu’elle ait terminé la lecture de « Sans famille » il y a plus de 6 mois et n’ait plus jamais ouvert le livre depuis, voici un extrait du résumé qu’elle en fait ces jours-ci, dans lequel je n’ai corrigé que l’orthographe et la ponctuation. L’usage du passé simple est donc de son fait :

... Je dormis toute la nuit sous l’impression du chagrin et de la crainte, car le lendemain, en m’éveillant, mon premier levier était un doux baiser sur le front. Je me réveilla. Je vis un chien blanc me lécher. Vitalis dit : « C’est Capi ». Le matin venait de se lever et Vitalis m’éveilla. « Nous allons en Italie ». Je lui dis "C’est grand l’Italie ?. Vitalis me dit oui, et si tu marches nous irons t’acheter des habits. Je fis un sourire et me mis à marcher. Nous fîmes le voyage en deux jours. Quand nous arrivâmes, nous entrâmes dans une petite maison, celle d’un marchand. Il m’acheta de beaux habits. Là-bas, quelque chose m’intrigua. Vitalis était en train de couper mon pantalon. Il me dit que c’était pour ressembler aux Italiens. Quand nous arrivâmes en Italie, Vitalis m’apprit à faire des comédies, et ce soir même, nous fîmes une représentation avec Capi, Dolce, Zerbino...