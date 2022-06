La diplomatie a-t-elle échoué en Ukraine  ?

La plupart des preuves indiquent que la guerre en Ukraine est entrée dans une phase de broyage des os. La crise ne sera pas résolue par des négociations, du moins pas dans un avenir prévisible. Il est probable qu’il y ait une escalade des hostilités à court terme dans un contexte d’augmentation des fournitures militaires de l’Ouest vers l’Ukraine.

Le président ukrainien Zelensky dit que seule la diplomatie peut mettre fin à la guerre. Mais il exige que la Russie retourne à ses avant-postes militaires d’antan. Cette position coïncide en quelque sorte avec celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui cherchent à affaiblir la Russie une fois pour toutes et déclarent ouvertement qu’elle ne peut pas être autorisée à gagner.

Certains disent que le compromis maintenant pour mettre fin à cette guerre est entre la terre et le peuple. En d’autres termes, le prix de la colonisation est-il la terre ou davantage de victimes ? Ces deux cas créent une double contrainte.

L’un des principaux éléments perturbant le scénario de fin de guerre est le désir des grandes puissances d’explorer les limites de la puissance russe traditionnelle, d’une part, et d’expérimenter des tactiques et des plans pour de nouvelles guerres urbaines, d’autre part.

Aucun observateur ne nie que les actions de l’armée russe dans cette guerre constituent l’un des points d’intérêt les plus marquants dans les milieux occidentaux.

Les performances des forces ukrainiennes avec leurs capacités de combat, bien que limitées en armement, intéressent également les planificateurs militaires car la guerre non conventionnelle est devenue l’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les armées modernes. Tout le monde veut savoir quels facteurs influencent ces guerres et comment elles sont gérées et contrôlées.

Il y a même ceux qui prétendent que beaucoup en Occident attendent et poussent la bataille de Kiev pour suivre les forces russes dans une bataille aussi importante, discuter de l’évolution militaire des choses dans la guerre urbaine, et expérimenter des tactiques défensives capables d’arrêter l’avancée d’une grande armée de la taille de la Russie.

Tout cela est important non seulement pour les États-Unis, qui donnent la priorité à une défaite majeure de la Russie, mais aussi pour les armées européennes, qui se préparent à des circonstances similaires dans lesquelles elles pourraient tomber dans n’importe quelle circonstance géostratégique.

La guerre en Ukraine a suscité une grande inquiétude, notamment dans les pays d’Europe de l’Est qui faisaient partie de l’ancienne Union soviétique.

En général, l’Occident, ou la plupart d’entre eux, parient sur le fait de faire traîner la bataille aussi longtemps que possible, d’assécher la Russie, d’anticiper la possibilité d’un changement de régime au Kremlin et de répéter le scénario de 1989 du retrait d’Afghanistan. Globalement, la guerre en Ukraine ne semble pas non plus être hors de contrôle.

Elle ne s’est pas développée selon un scénario « fou. » Moscou ne veut pas entrer dans une confrontation directe avec l’OTAN, et l’Occident évite également d’entrer dans une confrontation directe avec la Russie. Mais les deux parties s’attachent à atteindre leurs objectifs stratégiques, qui semblent quelque peu divergents parmi les alliés occidentaux.

Toutefois, ces hypothèses ne peuvent être considérées comme définitives et concluantes. Le président Poutine évite de compromettre la souveraineté des autres États, qu’ils soient membres de l’OTAN ou non. Il est très prudent quant aux livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine.

Celles-ci n’ont pas encore été perçues comme une « agression en représailles, » contre laquelle Moscou a toujours mis en garde. Mais cette position pourrait changer si le Kremlin estime que ces livraisons pourraient entraîner l’effondrement des forces armées russes en Ukraine.

La Russie et l’Occident, je crois, n’ont pas encore atteint le point où ils peuvent être persuadés de la nécessité de concessions mutuelles pour sauver la face des deux côtés. Ce point semble trop éloigné pour l’Occident, pour qui la bataille se déroule sur une terre non loin de lui, mais qui ne peut pas encore être considérée comme en faisant partie, du moins officiellement.

L’Ukraine n’est pas membre de l’Union européenne et ne fait pas partie d’une alliance militaire occidentale. L’Occident semble mener une guerre indirecte contre un adversaire stratégique persistant. Beaucoup pensent que la possibilité d’un détournement de l’ours russe doit être saisie ou réduite aux plus basses notes.

Cela explique la réticence des capitales occidentales à encourager jusqu’à présent l’Ukraine à parvenir à un règlement politique, ou du moins à cesser d’attiser le feu de la guerre, sans parler des propositions diplomatiques qui pourraient faciliter une solution négociée.

En fin de compte, la diplomatie n’a pas encore échoué en Ukraine parce qu’elle n’a tout simplement pas été sérieusement testée ; les séries de pourparlers entre la Russie et l’Ukraine ne devaient pas réussir à résoudre la crise.

Maintenant, tout semble dépendre de la conviction de toutes les parties que le moment est venu de sortir de cette crise, qu’il s’agisse d’un accord équitable ou de l’admission par l’une des parties qu’elle n’a plus aucune chance d’obtenir des gains sur le terrain.