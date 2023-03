La diplomatie américaine a-t-elle eu raison en Ukraine  ?

Un an après la guerre de la Russie en Ukraine et lors de sa récente visite à Kiev et à Varsovie, le président américain Joe Biden a doublé sa rhétorique de division du monde entre le bien et le mal, les démocrates et les autocrates, qualifiant tous ceux qui remettent en cause le modèle occidental de « tyrans » - une caractérisation dommageable à tous points de vue, puisqu’elle met, à vue, près de la moitié de la population mondiale en inimitié avec le monde occidental.

Il est remarquable que cette division soit apparue juste après la crise du coronavirus, lorsque le monde a souffert du fait que l’Amérique en particulier, et l’Occident en général, n’ont joué aucun rôle significatif ni dans l’approvisionnement en vaccins et en médicaments, ni dans la gestion de la crise et la tentative de réduire son impact sur les économies et les populations nationales.

Le président Biden, qui cherche à obtenir un second mandat à la présidence des États-Unis, tente bien sûr de présenter le rôle des États-Unis dans la crise ukrainienne comme un succès politique pour lui-même et son administration, qui a dû faire face à plusieurs échecs consécutifs depuis son entrée en fonction, depuis le retrait mal géré des troupes d’Afghanistan jusqu’à l’échec des efforts pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien.

Il est difficile de dire que la crise ukrainienne est révélatrice de la bonne gouvernance occidentale. Il s’agissait moins de gérer la crise que de fournir un soutien militaire à l’Ukraine sans trouver un moyen approprié de résoudre la crise et sans tenir compte de la possibilité que la crise ukrainienne échappe à tout contrôle et conduise à une confrontation militaire à grande échelle entre la Russie et l’OTAN.

La mouche du coche est que les États-Unis, qui ont fourni unilatéralement une aide estimée à 29,8 milliards de dollars à l’Ukraine et qui président le Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine, sont bien décidés à assurer la défaite de la Russie dans cette guerre. Ils ne montrent aucune désescalade dans la recherche d’une véritable gestion de crise.

Biden voit clairement la situation actuelle de la Russie comme une opportunité d’étendre l’hégémonie et l’influence américaines sur l’ordre mondial existant en infligeant une défaite tactique à l’armée russe en Ukraine et en mettant fin aux perspectives d’une alliance russe avec la Chine, qui représente le défi stratégique le plus visible pour la puissance américaine.

Biden a indubitablement changé de position au cours des premiers mois de la guerre, passant d’un soutien militaire calculé et prudent à l’Ukraine à une visite à Kiev et à une déclaration de soutien militaire total aux États-Unis, faisant de ce pays un mandataire militaire de l’OTAN contre la Russie.

Ainsi, le leadership américain dans cette crise apparaît comme purement irrationnel, poursuivant quelque chose qui pourrait plonger le monde entier dans un véritable désastre, surtout si le conflit dans le détroit de Taïwan éclate en parallèle, sur fond de provocations et de projection constante de la puissance américaine dans le détroit de Taïwan. Les faits confirment qu’il n’y a pas eu de véritable diplomatie américaine dans la crise ukrainienne.

Ce qu’il y a eu, c’est un commandement américain du camp occidental dans cette guerre. Aucune diplomatie et aucun effort pour gérer la crise n’ont été faits. Toute porte qui pourrait s’ouvrir au dialogue a été fermée aveuglément alors qu’une insistance inconditionnelle sur la victoire sur la Russie s’est poursuivie le long d’une campagne médiatique pour commercialiser et justifier la position occidentale sous le prétexte de protéger les libertés et l’ordre international. Oubliant le risque d’effondrement d’une grande puissance nucléaire internationale de la taille de la Russie.

L’enjeu n’est pas seulement la position stratégique de la Russie, mais aussi la position de son président, Vladimir Poutine, qui n’acceptera certainement pas d’atteindre le point de basculement car ce sera le point final de sa vie politique et de son héritage. Il est donc possible qu’il ait recours à tous les éléments de la puissance stratégique de l’armée de son pays pour éviter un scénario de défaite.

À l’heure actuelle, la diplomatie du président Biden se concentre sur la direction de l’Occident et la division du monde selon le principe du « nous contre eux », un peu comme George W. Bush Jr. L’a fait après les attaques terroristes du 11 septembre. 11 septembre. Si certains ont estimé que l’action américaine était justifiée à ce moment historique où la plus grande puissance a subi un coup sans précédent de la part du terrorisme, ce qui se passe maintenant semble peu judicieux aux yeux de nombreux experts et politologues, ou au mieux ne conduira pas à la stabilité dans le monde. Ce n’est pas non plus dans l’intérêt des États-Unis, que ce soit à court ou à long terme.

Le fait d’exclure plus de la moitié des pays du monde du camp démocratique et de les qualifier d’autoritaires et de tyranniques ne fera qu’accélérer l’émergence d’un nouvel ordre mondial dirigé, ou du moins façonné, par une plus grande influence des pays que Biden exclut de sa vision du monde.