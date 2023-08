Une fois de plus, les projecteurs se braquent sur la diplomatie internationale intelligente et efficace de l’Arabie saoudite, qui a accueilli samedi 5 août une série de pourparlers sur la guerre en Ukraine. Malgré l’absence de la Russie aux discussions, la Russie a reconnu et apprécié les efforts de l’Arabie saoudite pour trouver une solution à la crise ukrainienne et mettre fin au conflit qui a posé un dilemme difficile aux pays du monde entier.

La décision de la Russie de ne pas participer aux pourparlers de Djeddah et à la réunion précédente de Copenhague sur la crise découle de sa position de principe, Moscou ayant lié la demande de reconnaissance des « nouvelles réalités » sur le terrain, en référence à l’annexion officielle par la Russie de certaines parties du territoire ukrainien. Dans une danse diplomatique, la position russe, du moins officiellement, embrasse les initiatives chinoises et africaines en tant que « fondation pour la paix », le président Poutine ayant réitéré à plusieurs reprises que son pays restait ouvert aux pourparlers concernant l’Ukraine.

Comme à l’accoutumée, l’appareil diplomatique saoudien opère avec diligence et discrétion. Il est évident que, dès le début du conflit ukrainien, le Royaume s’est attaché à collaborer avec des pays amis et frères dans la recherche de solutions viables à la crise. L’astuce saoudienne dans la gestion d’une question hautement sensible pourrait jeter les bases d’un élan mondial, propulsant les efforts pour concevoir des solutions et découvrir des mécanismes appropriés pour sortir de l’impasse mondiale.

Le monde s’achemine progressivement vers un conflit russo-atlantique, qui pourrait déboucher sur une troisième guerre mondiale aux conséquences catastrophiques et dont les limites restent inconnues. Selon un rapport publié par le Wall Street Journal, les pourparlers de Djeddah ont invité l’Ukraine et les pays occidentaux, ainsi qu’une trentaine d’autres pays, dont l’Inde, le Brésil, la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud, la Pologne, l’Union européenne, les États-Unis, l’Indonésie, le Mexique, l’Égypte et la Zambie.

Ce geste du Royaume d’Arabie Saoudite ouvre la porte au premier dialogue international substantiel sur le conflit ukrainien - une étape louable, en particulier à la lumière du silence qui prévaut parmi les entités internationales concernées. Cependant, même des puissances internationales comme la Chine se trouvent dans l’incapacité de réaliser une véritable percée dans la crise, entravées par les soupçons occidentaux concernant la position de la Chine. Plusieurs capitales occidentales considèrent que la Chine soutient la Russie et s’aligne, au moins politiquement, sur Moscou dans cette affaire controversée.

Sans parler des inquiétudes exprimées par les Etats-Unis sur la possibilité que Pékin fournisse à Moscou des armes et du matériel pour renforcer l’armée russe contre l’aide militaire apportée à l’armée ukrainienne par les pays de l’OTAN.

La position géopolitique de l’Arabie saoudite sur la carte du monde la qualifie pour assumer un rôle vital et influent dans la résolution du conflit ukrainien, ce qui la distingue de toute autre entité régionale ou internationale.

Cela est dû à ses relations remarquablement étroites avec la Russie et les États-Unis simultanément, ainsi qu’à ses positions diplomatiques très équilibrées depuis le début de la crise ukrainienne. Par conséquent, l’Arabie saoudite bénéficie d’un profond réservoir de confiance et de fiabilité de la part de toutes les parties concernées. En outre, le poids stratégique de l’Arabie saoudite lui permet de rallier le soutien et l’approbation de la communauté internationale pour toutes les propositions issues du cycle de négociations de Djedda.

À mon avis, la position russe à l’égard du processus de paix est intimement liée à la situation sur le terrain, le Kremlin s’efforçant d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés avant l’opération militaire. Le président Poutine, s’appuyant sur la vaste expérience historique de la Russie en matière de gestion de crises majeures, reconnaît la nature difficile des négociations, où les deux parties doivent faire des concessions pour parvenir à des solutions fondées sur le consensus. Par conséquent, il est impératif de s’assurer des gains les plus importants possibles pour renforcer sa position de négociation et atténuer les pressions et les concessions potentielles.

L’approche ukrainienne est guidée par une stratégie similaire, bien qu’avec un recul tactique notable du niveau de sévérité à Kiev en raison de l’inefficacité de la contre-offensive lancée par les forces ukrainiennes depuis des mois, qui n’a donné lieu qu’à des progrès tangibles limités.

Les pourparlers de Djeddah arrivent à point nommé, compte tenu de la situation sur le terrain et des preuves évidentes de l’aggravation de la crise entre toutes les parties concernées, et pas seulement entre la Russie et l’Ukraine. En outre, une vague de colère internationale se fait jour en raison de la hausse anticipée des prix alimentaires mondiaux résultant de l’annulation de l’accord sur les céréales avec l’Ukraine et du retrait ultérieur de la Russie de cet accord.

Cette évolution incite les puissances régionales et internationales à intensifier leur pression, ce qui permet au pays hôte, l’Arabie saoudite, de mobiliser l’opinion publique internationale en faveur de la recherche d’un règlement du conflit ukrainien et de solutions rapides.

De toute évidence, le Royaume a jeté les bases de son rôle dans la crise ukrainienne en déployant une série d’efforts persistants et efficaces au cours des derniers mois.

Il s’agit notamment de la médiation réussie dans l’échange de prisonniers étrangers en septembre dernier, de l’accueil du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet arabe de Djeddah, et de la visite remarquée du prince héritier Mohammed bin Salman d’Arabie saoudite en France. Lors de cette visite, il a participé au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris les 22 et 23 juin.

En outre, les communications et les relations étroites entre le président russe Poutine et le prince héritier Mohammed bin Salman, combinées à l’influence économique et pétrolière du Royaume, le placent en bonne position pour gérer tout dialogue avec l’Occident. En outre, ses canaux de communication ouverts avec toutes les puissances internationales, telles que la Chine, l’Inde, l’Union européenne et d’autres, amplifient la capacité d’action et l’impact du rôle saoudien dans la résolution du conflit ukrainien. Cela est d’autant plus vrai que le Royaume est convaincu et engagé dans le renforcement de la sécurité et de la paix internationales.

Reflet du respect que suscite la diplomatie saoudienne, le rôle international croissant de l’Arabie saoudite traduit intelligemment la force et la position du Royaume sous sa direction. Cela contribue à la sécurité et à la stabilité globales de la région du Moyen-Orient et, en particulier, du Golfe.