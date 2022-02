La diplomatie émiratie et le terrorisme houthi

Ceux qui connaissent bien les EAU savent que leur réaction aux aventures absurdes du groupe Houthi et aux messages des attentats de mauvais augure sera très vive, selon certains observateurs. Elle surprendra le groupe et ses parrains. Les Émirats arabes unis ne font pas partie des pays au comportement erratique. Ils n’ont pas tendance à agir ou à réagir à chaud.

Les EAU, qui ont été élus l’année dernière par l’Assemblée générale des Nations unies en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2022-2023, sont conscients de leur grande responsabilité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Les EAU sont attachés à l’action multilatérale, au droit international et à la Charte des Nations unies, et ne renonceront pas à leurs convictions ni à la confiance régionale et internationale qu’ils ont établie au fil des décennies.

Avec les objectifs contenus dans le document Principes des 50, qui reposent sur la priorité absolue des EAU, à savoir le développement, il est clair que les EAU ne s’engageront pas dans des conflits non souhaités et n’accepteront pas une nouvelle réalité conflictuelle régionale qui les détournerait de la voie de la compétitivité de développement sur laquelle de grands succès ont été acquis.

La réponse des EAU aux attaques insensées du groupe Houthi ne consiste pas, en premier lieu, à ce que ses vaillantes forces armées détruisent immédiatement les rampes de lancement dans la zone contrôlée par la milice Al Houthi, bien que cela fasse partie des mesures d’autodéfense et de prévention de nouvelles attaques prescrites par le droit international.

La réponse la plus forte et la plus appropriée aux Houthis et à toutes les milices qui déstabilisent le Moyen-Orient réside dans les efforts diplomatiques déployés par les EAU pour mobiliser les puissances internationales afin de lutter sérieusement contre le terrorisme transfrontalier des Houthis.

Le récent article conjoint de Yousef Al Otaiba, Ambassadeur des EAU à Washington, et de Lana Nusseibeh, Représentante permanente des EAU auprès des Nations Unies, publié dans le Wall Street Journal, exprime l’approche civilisée des EAU face à une telle situation.

Les EAU ont demandé des sanctions sévères et des mesures diplomatiques contre ces menaces qui ne concernent pas uniquement le pays mais en réalité menacent l’avenir de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient.

Dans leur article, Al Otaiba et Nusseibeh expliquent objectivement les raisons d’une reclassification des Houthis en tant qu’organisation terroriste étrangère selon le droit américain. Ils montrent qu’une telle mesure est urgente pour corriger les effets négatifs du retrait des Houthis de la liste américaine des organisations terroristes.

Le groupe n’a pas compris que l’objectif de l’administration américaine actuelle derrière la levée de cette classification était de motiver les Houthis à s’ouvrir à une solution politique à la crise. Le but était que Washington ne fasse pas obstacle à l’aide humanitaire destinée au peuple yéménite et que les États-Unis envoient des messages aux autres parties régionales.

Toutes ces idées ne se sont toutefois pas concrétisées. Au lieu de cela, Al Houthi et d’autres pensent que l’attitude des États-Unis reflète un déclin de leur position et de leur influence.

Les Houthis ont réagi aux efforts et initiatives diplomatiques visant à mettre fin au conflit au Yémen et à trouver des solutions politiques qui rétabliraient la sécurité et la stabilité dans ce pays arabe en poursuivant leur aventure et en rejetant la volonté internationale.

Malgré l’importance d’un fort soutien et d’une solidarité internationale et américaine avec les Émirats arabes unis face aux menaces qui pèsent sur leur sécurité et leur stabilité, la reclassification des Houthis en tant qu’organisation terroriste sera la réponse la plus efficace à ces extrémistes terroristes.

Cela entraverait l’approvisionnement financier et militaire du groupe Houthi par des sources et des parties déjà connues. Toutefois, cela n’entraverait pas le flux de l’aide humanitaire destinée aux Yéménites, en particulier à ceux qui vivent cette période difficile de l’histoire de leur pays sous la domination de ce groupe terroriste voyou.

Face au chaos que les milices et les armes terroristes tentent de répandre au Moyen-Orient, les Nations unies, Washington et les autres grandes puissances doivent préserver leur capacité à faire respecter le droit et les conventions internationales, et accorder une attention nouvelle au système de coopération internationale dans la lutte antiterroriste.